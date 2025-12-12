陳南呈返台任長榮樂團大提琴首席 開啟音樂新生涯

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）長榮交響樂團發出人事公告，旅美大提琴家陳南呈上任大提琴首席。陳南呈說，樂團因駐團藝術家梵志登參與更具企圖心，「樂團啟航音樂新生涯，我能在這個時間點加入感到榮幸。」

陳南呈旅居美國紐約，擁有豐富的國際演出和教學經驗，自2024年3月通過指揮和團員的層層考試之後，即隨團參與長榮交響樂團駐團藝術家梵志登（Jaap van Zweden）、衛武營藝術總監簡文彬等領軍的音樂會與歌劇製作。

陳南呈畢業於茱莉亞音樂院碩士，並在紐約市立大學研究所攻讀博士，他曾任教於美國多所大學，也是新亞室內樂協會共同創辦人及董事，策劃音樂會、發行專輯並曾獲得傳藝金曲獎入圍。不少旅美音樂人聽到這個消息皆為陳南呈高興，但也表示很難想像沒有陳南呈的紐約音樂時光。

陳南呈接受中央社記者專訪表示，梵志登對團員的要求相當高，「他在排練時會以眼神與每一位團員即時確認、溝通，因此在排練與演出中，我都必須時刻維持在自己的最佳狀態。」陳南呈說，梵志登的指揮始終保持極高且穩定的水準，「能明顯感受到整個樂團都在全力以赴，追求音樂上的高度一致性。」

對於即將到來的新挑戰，陳南呈表示，他的工作是傾聽樂團的聲音、理解指揮的詮釋，帶領大提琴聲部發揮潛能，並與其他首席建立默契，「首席不只是領奏，更是樂團聲部與指揮之間的橋梁。」（編輯：張雅淨）1141212