陳南天續任台獨聯盟主席 唯一力挺林俊憲選台南市長
[Newtalk新聞] 台灣獨立建國聯盟於 11 月 29 日在台北召開「世界中央委員大會」，由台灣總本部及美國、日本、加拿大等地的中央委員以實體與線上方式出席。這次會議進行主席改選，由現任主席陳南天獲得連任，並宣布新任命 30 歲律師楊仲庭擔任組織發言人。獨盟並於會中表態，唯一支持該組織資深盟員、立法委員林俊憲參選台南市長。
全球視訊報告國際倡議與民防成果 舉辦三場座談
根據會議安排，獨盟本部向大會呈報一年來的組織運作與海外工作，包括提升國際社會對台灣的認識、推動人民外交，以及協助民間團體強化台灣的民防與心防建設。會中同時進行三場關於台灣周邊情勢、國際變局以及國內政治發展的專題簡報，與會者也就國安、公共政策與國際合作等議題進行討論。
隔日（11 月 30 日），獨盟成員前往台南七股的「黃昭堂紀念公園」，舉行前主席黃昭堂逝世 14 週年追思活動，回顧其在國際宣傳與海外運動中的角色。
獨盟中委會大會後針對台灣國政時局發表9項聲明：
譴責中國長期對台灣的威脅
台灣主權不屬於中國。然而中國自經濟與軍事崛起後，亟欲以各種手段達成其擴張領土與影響力的野心，首當其衝的，就是台灣與東海、南海周邊國家。
中國動輒對台灣人民恫嚇，近例為揚言「全球通緝」認真問政和做學術研究的沈伯洋立委。我們長期受到軍機繞台、海底電纜等基礎設施被破壞、第五縱隊滲透等威脅，以及戰狼式遍及台灣與諸多國家的經濟脅迫。
無論是對國家或對個人的威脅，我們皆要嚴厲譴責，不能唾面自乾。對中國而言，台灣的「存在即挑釁」，台灣人「正直即挑釁」，也因此，我們更應知道，委屈無法求全，卑躬屈膝只會助長中國囂張氣焰。
譴責藍白亂政的立法獨裁
從去年起，相加佔國會半數的中國國民黨與民眾黨就已違反程序正義的方式進行一連串破壞民主權力制衡，掏空財政，傷害國安的立法與預算案。
近期的《國籍法》修法提案讓擁有「雙重國籍」的中配可擔任公職，不僅有忠誠義務牴觸的問題，中國更可要求中配依其《國家情報法》「支持、協助和配合國家情報工作」。就人道而言，政府必須保護人民免於被威脅的自由，不要求中配放棄中國國籍，等於讓已入籍的人民受到極權獨裁中國的脅迫。台灣獨立建國聯盟認為：不僅擔任中配公職需要放棄國籍，中配也必須放棄國籍。
歸根究柢這就是中華民國尾大不掉的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」所暗藏中國認同，而造成的台灣人長期國家認同混淆。台灣實應革除現行中華民國體制，擺脫中華人民共和國的糾纏，確實建立真正屬於台灣人民的主權國家。
而面對藍白亂政，除了申請早已被癱瘓的憲法法庭進行釋憲之外，藍白立法獨裁下通過之法律，行政權也應透過不公布、拒絕副署等方式阻止，以免債留子孫、積非成是。
積極完成2027年備戰準備
面對外界警告慎防中國於2027年具備攻台能力，我們除了支持賴政府提升國防預算打造以實力帶來和平的備戰準備，也提醒在強化民主韌性，整合民防體系公私協力，並警戒「平戰轉換」時中國在台第五縱隊對台灣內部侵害等方面，皆須提前做好準備。
我們也要持續提醒，從消費端的小型包裹到物流平台，乃至企業投資、併購，來自中國的經濟滲透、惡性競爭將導致本土產業掏空和中國對台經濟脅迫、以商逼政。政府必須維持反紫光併購台積電的併購精神，善用行政權把關，制定合理制度避免對中經濟依賴，維持台灣經濟的自由和韌性。
肯定並支持本土政權持續推廣民防教育
我們高度肯定政府以《臺灣全民安全指引》的民防手冊，普及自救到救人的基本安全防禦意識。我們亦肯定民間組織如黑熊學院所推動的自主民防訓練，落實民間與政府的民防協力機制。
我們也要呼籲政府推動全民防禦能力法制化，強化整體網路安全，以對抗中國資訊戰對台分化、滲透。提升台灣的敵我意識與抵抗意志，同時強化抵禦外敵的具體能力。
以台灣為名加入國際組織及美國建交
台獨聯盟近六年民調顯示，以台灣為名加入國際組織、以台灣為名與美國建交以及台美軍事同盟等都獲高比例支持，顯示「以台灣為名」已經成為我們對外的共識。我們呼籲應更積極地以台灣為名與世界交往。
以印太戰略到第一島鏈之角色串聯民主同盟國家
近期，日本首相高市早苗表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此番言論引發中國強烈抨擊。高市首相長期對台日友好的努力並發出正義之聲應獲得共鳴。本盟在此公開表達其延續前首相安倍晉三的友台精神致上謝意。
中國對世界的威脅是全面性的，因此，維繫永續的民主同盟，不僅是基於物理性的防衛，更是對生活在民主價值下所有人的守護。
台灣位處第一島鏈，有責任聯繫周邊國家，更應與日本、菲律賓等同樣都受到中國騷擾與威脅的國家一同抵抗，維繫和平與自由。我們正逐漸打破國際孤立，有責任與義務擔負區域安全的責任，唯有聯合民主同盟國家，台灣才有真正的安全。
唯一支持林俊憲擔任台南市長
作為台灣獨立建國聯盟資深盟員與前中央委員的林俊憲，長期以台灣意識為核心，問政表現優秀。我們強力推薦林俊憲為擔任台南市長的不二人選！我們期許他勇於承擔，為台南也為台灣守下一席直轄市長。
支持四小黨聯合的本土在野監督
獨盟全力支持台灣基進、時代力量、小民歐巴桑聯盟、綠黨為了台灣有更健全的第三勢力，以效忠台灣為核心價值而聯合。我們期許他們不斷壯大，打倒國民黨、取代民眾黨，透過本土在野監督力量以及有利國家建構的公共政策，說服將近三成沒有政黨傾向的人，為台灣的政黨政治注入一股清新改革的力量，達成以效忠台灣為前提的政黨輪替。
新世代公共事務人才永續韌性培育
面臨公共事務人才短缺、青年低薪化，獨盟呼籲政府必須優先挹注資源積極進行公共事務人才的培養，讓年輕世代傳承民主價值與台灣認同。我們建議透過薪資、福利等措施，以世代正義的資源配置來保障年輕世代，藉由推動培養新世代參與公共事務，以利鞏固民主的未來，達成台灣民主的永續韌性。
台獨聯盟強調要讓台灣走向一個獨立的國家；要建立的是一個實踐人民主權、為所有人民服務的國家；同時呼籲台灣人一起打造一個消除社會不平等，環保永續，落實世代正義的平權國家並將繼續集結並為此積極努力。
