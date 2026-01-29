陳博志專欄》赴美投資遠比被課高關稅合理且有利

台灣已有巨額出超40多年，現在美國因我們的出超而要對我們課高關稅，要我們承諾赴美做巨額投資，也可能要新台幣升值，這三種方法都可能造成不同的代價或傷害。如果可以選擇，或者能和美國商量各種方法的相對強度，那我們該比較偏好哪種方法？三種方法對不同產業和每個人的影響並不相同，因此大家必有不同偏好。但目前有些意見也似乎是出於對各種方法之影響和適當性的瞭解不足。本文要依出超的可能原因及我們現在的情勢，討論對付出超問題的各種方法之利弊，而指出適當的對外投資可能是對我們及入超國都最有利的對策。

出超的過錯主要在於其原因和後果而非本身

廣告 廣告

貿易出超不管原因是什麼，其呈現出來的現象就是該國賣給外國的總價值高於從外國買的總價值，因此該國會從外國收到其差額的金錢，其他因素不變時，該國就會擁有更多金錢，所以國家出超和個人賺錢存錢是相似的事。如果把川普或其他有錢的人當成一國，該國就會對其他國家擁有出超。所以入超和賺錢一樣，其現象本身不見得是壞事。有錢人常受到羨慕而出超國常被指責的原因之一，是有些國家的出超是靠不公平的政策取得。且即使公平取得出超的國家，在整體經濟上也可能造成自己資金過多和通貨膨脹，同時使對應的入超國家貨幣緊縮，並使全球出現總需求不足的現象。所以正確的出超或入超對策，是要消除不公平的出超原因，以及出超所帶來的本國資金過多和世界需求不足等問題（這問題較詳細的說明請參閱：陳博志，2025b）。

全文請見《台灣經濟研究月刊》115年1月號

作者》陳博志 台灣大學經濟系名譽教授．台灣經濟研究院顧問