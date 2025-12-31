陳博志論壇》依出口國制度差異課徵平衡關稅芻議

理論上最理想的自由貿易實際上並不存在

貿易自由化和全球化是幾十年來國際經濟的主流思想與政策，有生產效率可以最高的理論基礎，有自由及各方福利都可改善的道德高度，也有很多人可獲得私人利益的誘因，所以幾十年前自由化的氣勢很難抵抗。但世界經濟其實很複雜，國際貿易理論是在很簡化的假設下做分析，而這樣簡化分析下都明確主張該得到補償的受害者，現實上卻很少真的得到（陳博志，2014）。若再考慮現實上更複雜的規模經濟和不完全競爭等現象，貿易理論也不再容易證明自由貿易是最好的，所以全球化的理論和道德基礎並不穩固。近年來對全球化的利弊及其公平性已有很多反思（陳博志，2023）。本文擬討論各國制度不同所造成的公平問題及其可能對策。

不公平的競爭手段使自由貿易失去正當性

自由貿易和自由市場的利益與正當性常要建立在公平競爭的基礎上，因為若可用不公平的手段競爭，則競爭在理論上能帶來的效率等利益就會消失。但公平不是很單純的事，它的影響和考慮因素很多，甚至什麼叫做公平也有不同的定義和計算方法（陳博志，2017）。在複雜的國際經濟貿易中，比較容易也比較常見的做法是從反面去指出哪些事情是不公平的，而不是正面定義什麼叫做公平。除了進出口稅和各種直接阻礙貿易的措施，傾銷和生產或出口補貼也是公認的不公平政策，WTO也規定各國可以對它們進行報復。而隨著對環境、人權和技術的重視，破壞環境品質、剝削勞工、以及侵害他人智慧財的行為或政策也漸被視為不公平，有部分國家開始抵制這些不公平手段，但仍未成為世界性的制度。很多各國內部的制度也會產生不公平競爭的效果，但它們多仍被視為可由各國自主決定的內政問題，而較少被正式當成不公平的競爭政策。

《台經月刊》授權轉載

本文摘自《台經月刊第48卷第10期》陳博志論壇