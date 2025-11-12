【陳厚銘專欄】台北城市IP的再定位與品牌行銷 93

陳厚銘／臺灣大學國際企業系名譽教授、臺北商業大學全聯講座教授

黃瓊儀／創集團共同創辦人暨品牌長

吳於軒／台灣設計研究院 產業前瞻組組長

台北，這座亞太地區最具活力的首善之都，始終以溫潤而堅韌的姿態迎接八方來客。這裡兼容並蓄，被譽為多元、友善、方便與安全的城市典範，也是旅客心中的「彩色觀光」勝地與「美食天堂」。如何將這些豐厚的城市內涵，透過「從頂層設計到地方落實」的策略，轉化為世界級品牌價值，已成為城市永續發展的關鍵命題。

探討城市品牌的創新治理與文化行銷，正是引領未來城市進化的顯學。日前，由國立台北商業大學主辦的「2025創新城市行銷論壇」於台北國際會議中心舉行，集結產官學研界專家深入交流。論壇聚焦的議題，也正是台北市品牌再定位的核心：城市的價值，不僅在硬體與建設，更在以人為本、生活至上的獨特魅力。

一、城市最珍貴的資產：人情味與創新動能

台北最動人的力量，來自街景中那份細膩的人情與高度的安全感。夜幕低垂時的安心步伐、遺失物品能尋回的社會信任、熱心店員的微笑，都體現城市對「人」的尊重與關懷。這項無形資產，如今更延伸至科技創新的能量。隨著輝達（NVIDIA）等國際科技巨擘選擇在北投士林科技園區（北士科）設立總部，台北正快速轉型為AI智慧城市的前沿陣地。這不僅象徵技術落地，更吸引全球人才匯聚，使台北成為生活與創新的共融舞台。

而讓世界看見這座城市的魅力，不靠浮誇的宣傳，而是源於真實的日常。無論是深夜便利商店的溫暖、捷運的秩序、街角咖啡的創意對話，或遊客在美食中的微笑，這些微小體驗構築了最有說服力的城市敘事，讓「友善、安全、智慧」成為台北最具影響力的品牌語言。

二、品牌DNA：「開放創新 × 人文溫度」

台北的品牌靈魂，體現在「Open Innovation × Warm Humanity」（開放創新 × 人文溫度）的和諧共構。這不僅是一句口號，而是城市治理、生活哲學與文化底蘊的總和。

「開放創新」象徵台北在亞洲城市中少見的民主自由與資訊透明。這種開放性孕育了多樣的創意生態，讓科技、設計、藝術與公民力量在同一座城市中共振。正因如此，台北能以靈活彈性的治理模式，快速回應全球變化，並在AI與智慧城市的浪潮中，展現兼具效率與包容的制度韌性。

「人文溫度」則是這座城市的精神底色。台北人在追求創新的同時，仍保有對生活細節與美學的講究，保留了東方社會特有的情感連結與人際溫度。無論是一杯街角咖啡的香氣、一場夜市邂逅的微笑，或是一座公園裡的晨間問候，皆構成了屬於台北的生活詩意。

這兩股力量相互交織，塑造出台北獨有的品牌韌性與文化共融。它既是一座科技前沿的智慧城市，也是一個以人為本、擁抱差異的生活共同體。這種兼容並蓄的特質，使台北不只是被看見的城市，更是被感受、被記住的城市。

三、IP時代的品牌治理：文化溫度與創新導向的城市IP

在品牌IP化的時代，城市必須找到能代表精神與價值的核心識別。城市IP不應只是吉祥物，而是一個能凝聚城市精神的象徵。例如，可運用既有的台北市鳥”藍鵲”及市花”杜鵑花”為概念，將「智慧藍鵲」設計為代表台北的城市探索者，融合杜鵑花的色彩與活力，來象徵創新、開放、友善的特質。同時，將台北101轉化為具親和力與微笑表情的「城市守護者」，代表國際視野與高度，形塑出多層次的品牌符號。這樣的IP不僅拉近公民與城市的距離，也使品牌更具文化辨識力。

品牌行銷的核心，不在推銷，而在講好故事。城市可發起「台北百種生活提案」活動，邀請市民與旅客分享他們在台北最多元、友善、智慧的體驗——從巷弄咖啡香到AI論壇的創意火花——讓城市以故事被感知、以共感被記憶。透過「與台北共同創造」，結合AR與AI導覽技術，更能讓城市體驗延伸至虛實融合，創造出新的感動場景，使城市「會互動、會說話」。

同時，IP的力量必須走出政府，走進生活。透過跨界合作，與餐飲、文創、旅宿及科技企業共同打造聯名商品與沉浸體驗，讓市民成為品牌的共同創作者。唯有當市民自發參與、認同並傳播，共享延伸故事與品牌，城市品牌才能真正「活起來」，成為一種可持續的文化行銷力量。

結語：以城市IP開啟共感未來

「Taipei」將不只是地名，而是一個持續迭代共創的城市品牌生態系。它是一種生活方式的代名詞，代表開放、創新、設計與人情味的亞洲首都。台北的品牌，不在炫目標語，而在細膩生活。它以「開放創新 × 人文溫度」的雙軸，串聯人情、科技與文化，成為全球旅人心中最溫暖、最智慧的城市。隨著AI時代的來臨與國際企業進駐，台北不僅是科技實驗場，更是品牌治理的典範。未來的台北，將以IP為語彙、以故事為橋梁，讓制度創新與生活美學化為全球共感的品牌力量。

▲台北城市IP整合示意圖

為了更直觀地呈現這些IP的互動與應用，我們最後透過AI，畫製一個台北城市IP整合示意圖，將杜鵑花精靈、智慧藍鵲、以及城市地標101三個IP角色巧妙地融入城市場景之中。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖、CNEWS匯流新聞網資料照片

