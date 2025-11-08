【陳厚銘專欄】輝達進駐北士科：啟動台北智慧首都與亞洲創新樞紐新格局
陳厚銘／臺灣大學國際企業學系名譽教授、臺北商業大學全聯講座教授
輝達（NVIDIA）宣布在北投士林科技園區設立海外總部，這不僅是一項企業投資，更是台北邁向智慧首都的歷史里程碑。這場進駐行動，不只是產業布局的選擇，更象徵著台北從高科技製造聚落，蛻變為全球創新能量的匯聚核心。它揭示了城市治理的全新課題——如何在開放治理、宜居生活、產學共創與品牌建構之間，塑造一座能吸引國際人才永續扎根的智慧之都。
從招商思維到城市戰略：讓輝達成為品牌共創者
長期以來，台灣的招商政策偏重資金與產值，卻忽略企業進駐所帶來的國際形象、人才交流與技術外溢效應。輝達進駐北士科，正是城市品牌重塑的契機。
台北市政府若能與輝達形成「NVIDIA × Taipei」的品牌聯結，便可推動三個共創軸線：其一，以 AI Taipei Week、NVIDIA–Taipei Tech Forum 等活動，打造亞洲AI創新樞紐；其二，將台北定位為「城市即展示場」（City as a Demo Site），把AI應用導入交通、醫療、教育與能源管理等領域；其三，透過國際媒體與展會，強化台北作為亞洲創新樞紐的形象，讓城市行銷從招商邏輯邁向戰略治理，建立長期品牌影響力。
這樣的策略，不僅讓輝達成為企業投資者，更讓它成為城市品牌的共同設計者，使城市發展從單一招商走向制度化的品牌治理階段。
開放治理與宜居願景：形塑吸引、扎根、共創的城市韌性
吸引輝達進駐只是起點，留住國際人才才是關鍵。北市府應借鏡新加坡的科技准證（Tech.Pass）與南韓「K-STAR 簽證專道」（Visa Track）模式，協助設立高技術人才通道，提供長期簽證輔導、稅務優惠與家庭支援措施。同時，透過智慧交通串聯內湖、士林與南港科技園區三大創新樞紐，打造「國際生活帶」，整合雙語教育、外籍醫療與多語商圈，提升城市便利與生活品質。
真正的宜居，不只是生活便利，而是以科技驅動人文、以創新連結永續。唯有如此，台北才能在國際競爭中展現治理韌性，成為亞洲最具吸引力的智慧城市典範。
產學共創：讓輝達效應成為人才引擎
企業設點的真正價值，在於能否驅動人才培育與知識創新。台北可結合台大、中研院、台科大、北科大與北商大，共建AI創新與算力應用聯盟，推動產學共融；並設立 NVIDIA Taipei Fellowship，讓外籍工程師得以兼任教授與導師，促進跨國學研合作。
進一步，北市府可與教育部共組「AI人才跨域學程聯盟」，結合台灣人工智慧學校、工研院、商研院與資策會等法人機構，使產業需求即時反映於教育體系，讓少子化下的人才發展藍圖重新找到全球舞台。這樣的制度設計，將使輝達效應不止於企業設點，而成為教育創新與國際連結的催化引擎。
城市品牌新典範：從創新到文化品牌
全球城市競爭早已跨入品牌治理的時代。台北應以「AI × 人文 × 宜居」為三大核心，打造亞洲AI創新與創意品牌之都。
市府可設立「國際城市品牌推動辦公室」，統籌對外宣傳與合作，並推出 Taipei 2026: The Future is Intelligent 主題年，聚焦AI、生醫、永續與創業生態。同時，成立「公私協力品牌聯盟」，結合輝達、台積電、華碩、聯發科、台達電與創集團等企業，共同推動城市形象與品牌敘事。
正如創集團品牌長黃瓊儀所言：「城市是開放未來的實驗室，是未來聲音的孵化器。」台北正以創新、創意與創業為核心，形塑亞洲創意品牌之都的新樣貌。
從輝達效應到制度創新
輝達的進駐，是台北創新蛻變的關鍵時刻，也開啟智慧治理的新篇章。唯有以開放治理架構支撐智慧城市建設，打造宜居與創新的制度環境，台北才能真正吸引並留住國際人才。若能以「吸引—扎根—共創」為策略主軸，將企業投資的外溢效應轉化為制度能量，台北便能化少子化為人才結構重塑的契機，成為全球創新能量與智慧生活價值的里程碑。
然而，制度基礎仍需深化。雖然台灣已推動「就業金卡」與「Talent Taiwan」等攬才政策，但長期定居的外籍專才僅約佔半數，顯示制度吸引力與延續性仍待強化。台灣需要的，不僅是一張證件，而是一整套具國際競爭力的「友善移民制度與環境」——包含具吸引力的薪資結構、支持創業與科研的生態體系，以及能讓外籍專才願意生活、長期定居與融入在地的社會環境。
唯有如此，台北才能真正從「輝達效應」出發，將企業進駐的契機升華為制度創新的動力，邁向「制度創新 × 人才共榮」的智慧首都新時代。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：輝達官網
