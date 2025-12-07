陳又榕斜槓人生再進化！挑戰主持《小週末開Pod》 坦言：壓力大到曾自責落淚
【警政時報 司徒／臺北報導】八點檔演員、人氣網紅陳又榕(波播蓁)近年積極開創斜槓人生，除了深耕戲劇與健身領域，更與相識十多年的閨蜜、美妝生活風格 YouTuber 黃小米（Mii）共同主持 Podcast 節目《小週末開Pod》。節目上線至今不到三十集，不僅單集收聽數突破二十萬大關，頻道追蹤數也將破萬，成績亮眼，然而陳又榕在光鮮亮麗的成績背後，卻坦言面對「主持人」這個新角色時，承受了巨大的挑戰與壓力。
《小週末開Pod》是一檔專為 25–45 歲女性打造的陪伴式 Podcast 節目，兩位主持人以「十幾年的真實閨蜜關係」為基底，真誠分享自我探索、情緒整理與女性成長等核心主題。
陳又榕透露，她本身是 Podcast 的重度使用者，經常從深度對談中獲得力量，因此心中期許自己有朝一日也能成為一位能帶給別人力量、收放自如的主持人。她認為「年紀不小了，現在不做以後會越來越膽小」，於是一下定決心就開始行動。
她首先找來十幾年前一同以部落客身份出道的超級好友黃小米壯膽。儘管黃小米原本因行程繁忙且帶點「社恐」而有所猶豫，但陳又榕「先斬後奏」，一口氣買齊所有器材到黃小米面前，這份決心也讓黃小米決定突破舒適圈，兩人攜手開啟了這段挑戰。
從演員跨界到主持人，陳又榕認為兩者是「完全不一樣的挑戰，對我來說都很不容易」。主持是她從來沒有挑戰過的角色，來賓才是節目中的主角。她覺得要想著如何讓今天這位來賓表現出最大的特色，或是讓人透過她的主持、訪問，更了解他、甚至挖掘出他平時比較不被認識的那一面，是很有挑戰的。
面對不熟悉的領域，陳又榕坦承曾遭遇挫折，她心有戚戚地說：「我們也被批評過，說真的蠻自責的，沒有把來賓訪問好的壓力真的很大。」 但她也強調當初並非沒想過這份工作會如此困難，經過調適後，她期許自己能在主持工作中學習更多、找到擅長的地方，並從中獲得成就感。
儘管初期投入了近10萬元的器材費用，且目前單集製作成本約為2萬元，節目尚未回收，但《小週末開Pod》卻以驚人的速度獲得聽眾喜愛。節目上線不到三十集，即創下單集突破二十萬收聽、頻道追蹤即將破萬的佳績，成功成為許多女性聽眾「每週固定等待的心理補給」。
兩位主持人希望透過節目，用最貼近生活的方式，陪伴女性度過生活裡那些需要深呼吸的時刻，並讓聽眾在輕鬆的對話中，找到共鳴與「重新喜歡自己的力量」。節目的 Slogan 「每週陪伴你們的好閨蜜回來啦。」 也預告著這對閨蜜組合將持續帶給粉絲更多真誠又暖心的陪伴。
