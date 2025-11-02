「陳古．啖今」體驗大陳文化 魏嘉彥與民眾共享傳承滋味

大陳文化節系列活動「陳古．啖今」在大陳社區熱鬧登場，花蓮市長魏嘉彥化身「一日大陳人」。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

大陳文化節系列活動「陳古．啖今」二日在大陳社區熱鬧登場，花蓮市長魏嘉彥到場化身「一日大陳人」，與民眾一同將薑片串成風鈴，實地體驗大陳文化的獨特魅力。

魏嘉彥表示，今年適逢大陳人遷台七十週年，大陳居民七十年來在花蓮落地生根，已成為城市文化的重要一環。市公所特別規劃「陳古．啖今」系列活動，希望讓更多市民透過「吃」、「喝」、「樂」的體驗，認識大陳人的生活智慧與歷史故事。

他強調，文化的價值在於延續與分享，看到現場有許多青年學子與家庭共同參與，更感受到大陳文化在新世代中延續的希望。

花蓮市公所表示，此次活動結合實境導覽與體驗操作，帶領民眾走進大陳歷史。「吃」的部分由市長與民眾一起搓年糕、品嚐紅糖薑炒年糕；「喝」的體驗以是老酒炒老薑、薑茶入手，展現驅寒養生的飲食智慧；「樂」的環節則安排大陳漁鼓簡版教學，讓大家透過歌謠與節奏親近大陳文化。

活動導覽老師楊昇表示，此次主要帶領大家透過趣味方式讓參與者了解大陳的歷史、習俗與文化背景，因為今天來了不少小朋友，他特別以比較詼諧、簡單的方式，把原本生硬的歷史內容轉化成淺顯易懂的故事，讓大家接觸到這段文化。

楊昇指出，大陳人的日常活動包括炒薑、搓年糕、炒年糕，還有「打漁鼓」等傳統樂器，讓大家透過親手操作感受大陳文化的生活脈動。

參與民眾表示，第一次親手搓年糕、炒薑片，不僅好玩，也更能體會大陳先民在生活中的智慧與堅毅；也有家長分享，帶孩子參與體驗，是最好的文化教育，讓下一代能認識這段珍貴的歷史。

魏嘉彥表示，市公所多年來持續推廣大陳文化，讓花蓮成為傳承大陳文化的重要據點，大陳文化節系列活動將於十一月三十日推出「希柏市集」，十二月一日則舉辦「阮弼真君慶典」，歡迎旅居各地的大陳人返鄉共襄盛舉，一起來見證「風雨同舟七十載，洄萊大陳」。