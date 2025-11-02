陳古．啖今 體驗大陳文化

一一四年大陳文化節系列活動「陳古．啖今」第二場於昨（二）日在大陳社區熱鬧登場，花蓮市長魏嘉彥到場關切，並親自化身「一日大陳人」，與民眾一同將薑片串成風鈴樣（見圖），實地體驗大陳文化的獨特魅力。

活動現場氣氛熱絡，民眾不僅享受手作樂趣，還能憑兌換券至周邊店家享用美食，留下美好回憶。魏市長與大家合影留念，肯定市公所團隊多年來持續推廣大陳文化的努力，讓花蓮成為傳承的重要據點。活動結合實境導覽與體驗操作，帶領民眾走進大陳歷史。「吃」的部分由市長與民眾一起搓年糕、品嚐紅糖薑炒年糕；「喝」的體驗以老酒炒老薑、薑茶入手，展現驅寒養生的飲食智慧；「樂」的環節則安排大陳漁鼓簡版教學，讓大家透過歌謠與節奏親近大陳文化。

市長魏嘉彥表示，今年適逢大陳人遷台七十週年，大陳居民七十年來在花蓮落地生根，已成為城市文化的重要一環。市公所特別規劃「陳古．啖今」系列活動，希望讓更多市民透過「吃」、「喝」、「樂」的體驗，認識大陳人的生活智慧與歷史故事。他強調，文化的價值在於延續與分享，看到現場有許多青年學子與家庭共同參與，更感受到大陳文化在新世代中延續的希望。

活動導覽老師楊昇表示，上午主要帶領大家進行導覽，透過趣味的方式讓參與者了解大陳的歷史、習俗與文化背景，因為今天來了不少小朋友，他特別以比較詼諧、簡單的方式，把原本可能比較生硬的歷史內容轉化成淺顯易懂的故事，讓大家能更自然接觸到這一段文化。