陳右欣接掌台肥總經理引關注 謝龍介：公器酬庸

前柳營區農會總幹事陳右欣接任台肥公司總經理，引發議論。(摘自陳右欣臉書／曹婷婷台南傳真)

台肥日前公布最新人事案，由曾任台南柳營區農會總幹事的陳右欣接任總經理，引發議論。地方上，藍綠各有不同解讀，綠營人士給予祝福，國民黨立委謝龍介則說，這是公器酬庸，換取農會系統支持林俊憲。面對外界諸多臆測，台肥強調聘任總經理是經過董事會決議的共識，程序合法合規。

陳右欣民國104年接掌柳營區農會總幹事時，年僅28歲，是全台最年輕農會總幹事。農業圈對於她接掌台肥總經理給予祝福，認為自從她北上到農業部擔任專委後，協助地方不少農業政策推動，對地方有很大助益，也稱她過去在農會行銷很有一套，獲得重用都要祝福人家。

廣告 廣告

謝龍介表示，公器酬庸換取農會系統支持林俊憲，也因此可以看到林俊憲支持度上升，呈現倒吃甘蔗，但也批評這是用國家公器收編派系，壯大個別候選人，「這對我們在野黨來說，很無奈，這是他們的主場優勢」。

另有藍營不願具名民代則直指，這項人事安排就是酬庸，稱陳右欣的公公是前議員陳進雄，陳進雄過去曾協助時任市長的賴清德擺平議會紛爭，再者，陳右欣傳出有意參選下屆立委，綠營為求黨內初選和諧，而有此人事布局。

陳右欣面對外界酬庸說未多作回應，至於是否有參選立委規畫，她則回應，剛接任總經理，以公司業務為第一優先，無此規畫，一切以公務為重。

【看原文連結】