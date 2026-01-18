陳右欣柳營農會任內 婆婆濫倒汙泥

甫上任的台肥總經理陳右欣爭議不斷，再被爆出夫家肥料公司曾涉入轟動一時的亂倒汙泥案，婆婆還因此入獄服刑。圖／聯合報系資料照片

台肥總經理陳右欣人事案被批酬庸，爭議連環爆，繼涉入買學歷案後，如今更被爆出經營肥料的夫家牽扯濫倒汙泥案。檢方七年多前偵辦「卜蜂汙泥案」，由陳右欣婆婆陳佳琪擔任實際負責人的欣農好肥料公司，濫倒惡臭汙泥並沖入台南柳營區龜子港大排，法院估獲利逾兩千萬元；陳右欣昨天回應，「與我無關」。

據了解，陳右欣二○○九年起在公公、前台南縣議員陳進雄擔任負責人的欣農實業公司當經理人，根據經濟部商工登記公示資料，該公司去年三月起停業一年。而「卜蜂汙泥案」汙泥案爆發期間，她正擔任柳營農會總幹事，汙泥棄置地點正是柳營區農地。

廣告 廣告

陳佳琪最後判刑三年十個月定讞，去年已入監執行；欣農好肥料公司判罰金八百萬元。

食品加工產出的汙泥廢棄物，號稱比「死老鼠還臭」，當時卜蜂每月約產出五百多公噸廢棄汙泥，除交給廢棄物處理業者外，還另交給肥料業者加工製成肥料，而陳佳琪經營的欣農好肥料公司便是負責處理汙泥的主要肥料廠之一。

判決指出，承攬卜蜂汙泥處理的福茂有機肥料、方圓生技與欣農好肥料公司，收受汙泥後卻未依規定產製肥料，反而與廢棄物業者、地主合作棄置；二○一九年三月間，彰化芳苑鄉的多處農地散發出惡臭，檢警追查後揭發農地被填埋未經處理的食品加工汙泥，其中位於彰化的福茂有機肥料、方圓生技，以農地回填、掩埋為主。

台南的欣農好肥料公司不僅將汙泥運到台南柳營區棄置填埋，因農地位於龜子港大排旁，先是派怪手假裝築堤，再將汙泥挖入一旁側溝，直接抽取地下水將汙泥沖入大排內，不僅汙染農地，進一步汙染河川，短短七個月內，排入大排的汙泥超過一萬公噸。

陳佳琪一審時全數認罪，但爭執實際棄置數量及犯罪所得，法院計算後認定若以每公噸二千元處理費計算，獲利逾二一九六萬餘元，但該公司僅繳回八七○萬餘元犯罪所得，仍有一三○○多萬元未繳回，依廢棄物清理法、偽造文書等罪判陳四年四月，欣農好肥料公司另科罰金八百萬元，其餘共同被告、公司則判一年八月至三年十月不等徒刑。全案二審台中高分院改判她三年十月，最高法院去年四月駁回上訴定讞。

民眾黨台南市黨部北區主任江明宗說，陳右欣除了父親曾任柳營農會總幹事，今天的成就很大一部分來自夫家，包括公公為前議員、婆婆操盤欣農的相關公司，她也掛名欣農實業公司經理人，「根本就是一體」。另，她擔任農業部專委期間，去年還發臉書感謝欣農企業捐贈颱風震災物資，捧公婆的場，如此互動密切，對於欣農相關違法情事要怎麼切割？

【看原文連結】

更多udn報導

名校光環是投胎紅利？她進北一女受階級震撼

豪門揭秘！女星生一胎拿30億 擁4寶仍沒名分

超商禮盒誰在買？網推1類人最需要：拜年靠它

沒病史…大一男夜衝突感巨石壓胸 送醫結果曝