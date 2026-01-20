陳右欣爭議連環爆 賴惠員駁排擠

台肥新上任總經理陳右欣繼遭批酬庸後，又接連爆出買學歷、夫家濫倒汙泥案等爭議，外傳陳右欣近期迭遭爆料是因為有意投入下屆台南市第一選區立委，遭到「黨內排擠」。該選區現任立委賴惠員20日出面駁斥「何來黨內排擠？」陳右欣面對輿論連環攻勢維持低調，僅回應「謝謝」。

陳右欣人事案連日延燒，地方傳出可能是陳有意參選下屆立委，遭到黨內同志排擠所致。賴惠員昨天駁斥「排擠說」，強調不清楚陳右欣有沒有要選立委，只知她一直投入地方農業議題，但對於這起人事紛擾案衝擊民進黨形象，也坦言並不樂見。

賴惠員說，陳右欣夫家遭開罰多次，地方多少耳聞其家族極具爭議性，「這跟政治排擠有什麼關係？」賴也說，「她在公公的公司掛名經理人，不能說完全沒有關係吧？」加上後續陳右欣又被爆出買學歷，賴說，面對長期存在家族經營爭議的人，相信高層會有智慧處理。

有綠營不具名人士透露，陳右欣過去在柳營區農會總幹事任內積極推動農產行銷，表現不俗，尤其勤跑全國各地農會拜會做生意，建立極佳人脈關係，確實帶動農會賺錢，但後來轉任農業部專委，當時即曾傳出是為了下屆立委選舉「先過水」。據指出，陳在農業部任職期間因不嫻熟農業政策，內部人員對其評價不一，未料竟獲擢升台肥總座。

該人士指出，整起人事案回歸台肥本業考量，外界或許不了解台肥不只是經營肥料生意而已，同時也是台灣舉足輕重的地產開發商，另外，台肥也在沙烏地阿拉伯設「朱肥廠」，相關海外布局也具備外交任務，光從這幾個角度來做判斷，「陳右欣真的適任嗎？」