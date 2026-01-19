陳右欣經營農會受賴清德栽培 地方質疑黨內同志排擠

陳右欣擔任台肥公司總經理後引來輿論風波，地方人士認為她有意參選立委，可能是黨內同志排擠。（本報資料照／程炳璋台南傳真）

國民黨台南市議員蔡育輝認為陳右欣能擔任台北總經理，是賴清德總統刻意栽培。（蔡育輝提供／程炳璋台南傳真）

連日遭批評酬庸坐上台肥總座、買學歷與夫家濫倒汙泥案的陳右欣，19日維持低調不回應。溪北區地方農會幹部認為，陳女擔任柳營農會總幹事期間相當出色，柳農每年獲利都是大新營區6家農會中最高，受賴清德總統刻意栽培，一度準備參選民國117年第1選區立委，質疑因而受到黨內同志排擠攻擊。

陳右欣是柳營農會前總幹事陳宇翅的女兒，夫家的公公陳進雄曾是地方議員，兩家族聯姻，在地方的基層實力雄厚。

陳進雄綽號「阿草」，曾因縣議員選舉買票被判刑，老婆陳佳琪代夫出征卻最高票落選，兒子無意從政，陳家雖從此淡出政壇，但地方人脈仍在，在黃偉哲參選台南市長、賴清德選黨主席、選總統期間都出力幫忙，綠營關係良好。

廣告 廣告

嫁入陳家後，陳右欣在自家與夫家人脈協助下，從農會派系中脫穎而出，擔任柳營農會總幹事，在任期間將農會經營的有聲有色，充分放手授權給年輕人去做，員工向心力強，農會每年獲利都是大新營區6家農會最高。

外型亮眼又有工作能力，陳右欣很快成為賴清德刻意栽培的愛將，先是受拔擢到農業部擔任專員，常在地方傳出農災時，擔任中央與地方補助款協調角色。她也積極布局參選台南第1選區立委，經常回故鄉參加活動露面，準備與現任立委賴惠員一較高下。

不料調任台肥總座後陳右欣卻連遭輿論攻擊，隨即有政壇人士懷疑是同黨的陰謀。

國民黨台南市議員蔡育輝表示，陳右欣能有這樣的際遇，是賴清德刻意栽培的「天時」、還有家族在地方人脈的「地利」加上她自己受歡迎的「人和」，得到的結果。到台肥工作後，若故鄉選區有立委出狀況，她就能回鍋參選。

【看原文連結】