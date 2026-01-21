陳右欣被爆假博士 台肥未回應

台肥總經理陳右欣遭外界質疑涉嫌購買博士學位，台肥公司21日發出聲明表示總經理於聘任程序中提交予董事會審議之所有學歷與經歷文件，經查核後確認皆屬真實無誤。（本報資料照片／粘耿豪攝）

台肥公司人事餘波盪漾，新任總經理陳右欣去年底上任後，先被質疑是因其家族關係才獲得酬庸，沒想到隨即又爆出購買假學歷爭議。台肥21日發出聲明，強調陳右欣學經歷查核無誤，並揚言對損害總經理名譽等行為，保留法律追訴權。不過，陳在台肥公告中的學歷為中正大學政治研究所，其遭質疑的海外學歷則未提及，台肥對此也未再進一步說明。

台肥公司去年一度傳出將由前北農總經理，現任行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任，引發爭議，因不敵外界壓力，翻盤改由總經理張滄郎接下，吳改出任董事，但吳後婉拒該職務。總座ㄧ職去年12月30日由農業部專委陳右欣接下。

據悉，陳右欣出生於台南政治世家，父親為柳營區農會前總幹事陳宇翅，公公則為前台南縣議員陳進雄，在此背景下，陳先後進入農業局、接任柳營區農會總幹事、赴中央農業部擔任專委，如今年紀不到40歲，出任台肥總經理，當時不僅被批評是政治酬庸，還傳出與選舉有關。

酬庸爭議未平，陳右欣日前又被爆，民國103年擔任台南柳營區農會總幹事曾捲入前南榮科大校長黃甫九天販售假學歷案，陳當時透黃購買哥斯大黎加英培爾大學博士假學歷，但陳對此不願證實。

對此，台肥在事件沉寂6天後，昨天發出聲明回應，強調總經理聘用，均經嚴謹資格審查程序，無虛偽隱匿之情事，其學經歷背景於就任時已依法公告，公開透明，對於惡意抹黑、損害總經理名譽及影響公司股東權益之行為，將保留法律追訴權。

查詢台肥的人事異動資料發現，陳右欣的簡歷僅列出「國立中正大學政治學研究所、曾任農業部專門委員」，對於外界質疑，陳被爆料購買假學歷一事，台肥並未回應，僅強調一切以聲明為主。