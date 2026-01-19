陳右欣酬庸爭議連爆 地方疑黨內排擠

陳右欣擔任台肥公司總經理後引來輿論風波，地方人士認為她有意參選立委，可能是黨內同志排擠。（本報資料照片）

台肥新總座陳右欣遭批酬庸，且接連爆出買學歷及夫家欣農農牧企業社濫倒汙泥案等爭議，陳19日仍低調不回應，地方傳出陳想選下屆第1選區立委，才遭黨內同志排擠、攻擊。台南市環保局19日證實欣農農牧長期違規，今年再度因廢水溢流被重罰近110萬元。對於陳右欣擔任台肥總座，國民黨立委王鴻薇也批賴政府酬庸已非新鮮事，例如資策會也變成酬庸單位。

陳右欣是柳營區農會前總幹事陳宇翅的女兒，夫家的公公陳進雄曾是地方議員，兩家族聯姻，地方實力雄厚。陳進雄曾因縣議員選舉買票被判刑，老婆代夫出征卻最高票落選，兒子無意從政，陳家雖從此淡出政壇，但地方人脈仍在，黃偉哲參選台南市長、賴清德選黨主席及選總統期間都大力幫忙，與綠營關係良好。

陳右欣婚後從農會派系中脫穎而出，接棒父親成為柳農總幹事，任期內充分授權給年輕人，員工向心力強，做事果斷，多角化經營，農會用地租作洗衣店、超商與健身房，每年獲利都是大新營區6家農會最高。

陳右欣很快成為賴清德刻意栽培的愛將，民國112年底名列民進黨不分區立委名單第29名，雖未在安全名次內，卻是唯一台南在地出線且具農業專長者，翌年又受拔擢為農業部專員。由於她積極經營地方、認真跑攤，盛傳正布局下屆台南第1選區立委，準備與現任綠委賴惠員一較高下，地方人士認為她近期迭遭爆料，可能來自黨內排擠，陳近日已說暫無規畫選立委。

南市環保局19日則證實，欣農農牧從100年迄今已累計22件違規，本月13日再度因廢水溢流被重罰109萬8000元，15年來累計被罰142萬1600元。

對於陳右欣遭批酬庸，藍委王鴻薇昨說，賴政府酬庸已非新鮮事，她曾揭發過資策會董事長黃仲銘、副執行長蕭博仁都是台南幫的人馬，資深規畫師吳堂成甚至還在上班時睡覺、看政論節目，當時引發輿論撻伐；未料過了半年，這些相關人士統統都還在原職位，完全沒有任何變動，擺明就是不在乎外界眼光、笑罵由人。