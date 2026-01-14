陳右欣「坐火箭」任台肥總座 賴士葆質疑：為了選舉提前動員

台灣肥料公司近期發生高層人事異動，前台南柳營區農會總幹事、農業部專委陳右欣轉任台肥總經理。國民黨立委賴士葆今（14）日質疑，此次人事異動是為了2026選舉做布局，他會緊盯台肥會不會變成選舉分部。

國民黨立委賴士葆。（圖／中天新聞）

台肥於去年底公布此人事案，現年39歲的陳右欣從農業部專委直升台肥總座。台肥資本額達98億元，擁有龐大土地資產，總經理年薪推估約7、8百萬元。

賴士葆表示，陳右欣幾乎就是吳音寧翻版，賴政府把官股事業董事長、總經理當作酬庸，只要顏色對、淵源對、賴清德欣賞的就三級跳，從基層農會幹部成為台肥總經理，這種「坐火箭」的方式讓大家無法接受，並質疑陳右欣有什麼豐功偉業？

陳右欣日前發文表示自己將擔任台肥總經理，前去向農業部長陳駿季辭行，但不久後又悄悄刪除。（圖／翻攝自網路）

賴士葆指出，台肥是國營事業，資產很多，總經理要了解肥料，對資產管理也要有專業知識，董事長可以不懂專業，但至少總經理總要懂一些。現在看來就是顏色、對關係對，就被拉拔快速升遷。

賴士葆高度質疑，這次人事安排就是為了2026選舉，因為台肥資產多、人脈多、土地多，陳右欣又是政治世家，或許能在2026選舉中發揮。

賴士葆強調，他覺得官股事業通通被拿去當選舉動員之用這件事很悲哀，他要盯著台肥，看會不會變成競選分部。

