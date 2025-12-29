陳吉仲力薦 這人當市長高雄農業會大發展

▲前農業部長陳吉仲參與，他也向大家力薦邱議瑩是「最佳食農教育代言人」，更說邱議瑩當市長「高雄的農業一定會大發展。」(圖／立委邱議瑩辦公室提供)

[NOWnews今日新聞] 立委邱議瑩24日在高雄內門舉辦「2026新品上市－馬上回家呷辦桌」記者會。該活動上，不僅由農會準備多項的辦桌料理和高雄在地特色農產，也邀請到前農業部長陳吉仲參與，他也向大家力薦邱議瑩是「最佳食農教育代言人」，更說邱議瑩當市長「高雄的農業一定會大發展。」

陳吉仲說他是用朋友的身分，真的很感謝立委邱議瑩，因為所有農會都是透過邱議瑩幫忙，所以「她是最佳食農教育代言人」，並感謝她對台灣、對高雄農民的照顧。他也強調，「高雄市有這麼好的市長，高雄的農業一定會大發展。」

邱議瑩表示，感謝多年好友陳吉仲的推薦，她會努力全力推推動產銷，讓更多朋友品嘗到高雄最好的農產品。而上個月，她也在國會舉辦「高雄山海大收穫」活動，把高雄各地農漁特產帶到台北的國會殿堂做宣傳，呈現跟農漁會的緊密合作與連結，也吸引跨黨派的立委到場嘗鮮，展現不分黨派的好人緣。

