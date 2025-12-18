陳吉仲、曹啟鴻替賴瑞隆站台 初選對手說話了！

有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆18日舉辦第3場大高雄願景政策發表會，他特別邀請到前農業部長陳吉仲及前屏東縣長、前農委會主委曹啟鴻到場站台。（洪浩軒攝）

有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委賴瑞隆18日舉辦第3場大高雄願景政策發表會，他特別邀請到前農業部長陳吉仲及前屏東縣長、前農委會主委曹啟鴻到場站台，在初選衝刺期找來黨內大咖，較勁意味濃厚。對此，初選對手許智傑、邱議瑩、林岱樺紛紛表示尊重，並各自均稱有信心拿下最後勝利。

曹啟鴻長年被視為民進黨新潮流系重要前輩，但因其在栽培人才、提拔後進時不分派系、只看能力，深獲黨內外敬重，被譽為政壇「公道伯」。而他在民國106年卸任農委會主委後，就鮮少出席公開政治場合，此次與陳吉仲一同出席賴瑞隆的政見發表會，格外引人注目。

曹啟鴻表示，過去擔任農委會主委期間，賴瑞隆長期在立法院經濟委員會，對農業政策、預算及基層農民需求給予極大支持，是他推動多項農業政策的重要後盾。自己秉持「吃人一口，還人一斗」的精神，這次站出來就是要向社會大眾推薦「真正挺農業、做事踏實、能力最完整」的賴瑞隆參選高雄市長。

對於賴瑞隆找來曹啟鴻、陳吉仲站台，許智傑表示，每一位市民都是他的大咖，自己有信心在21日鳳山大造勢寫下人數新紀錄，屆時陳吉仲也會來替他站台，大家一起努力讓高雄更好，他有信心最後能獲得最後勝利。

邱議瑩表示，黨內同志都很優秀，大家都是好朋友，初選彼此努力、初選後一起整合，他們都會是團結的高雄隊。而她是一個能為城市帶來更多溫暖與活力的人，自己已經做好準備，也是最能承擔責任與期待的人選，未來會帶領高雄一起拚。

林岱樺則指出，她於月底的大型造勢活動，將展現整合的氣勢與勝選的決心，大家敬請拭目以待。

