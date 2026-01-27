陳吉慶油畫個展 高雄文化中心展出

漫漫歲月皆在舖築的工程世界裡的陳吉慶，自即日起至二月三日在高雄市文化中心至真堂一館展出油畫個展，該展覽匯集了陳吉慶近年來的精選力作，透過細膩的筆觸與繽紛的色彩，向大眾展現他對於自然景觀、生活感悟及心靈真諦的深層探索。(見圖)

陳吉慶今(廿七)日表示，繪畫是他調節生活的慰藉，更是靈魂唯一的出口；歷經歲月的淬鍊與體悟，所呈獻的是過往未曾悟道對色彩美學不同呈現方式。返璞歸真的畫意，無拘大膽的筆觸反轉風格，恣意揮灑躍然於畫作中。

這次展出共有四十九幅油畫作品，不僅是一場視覺饗宴，更是一段關於時間、記憶與情感的藝術對話。陳吉慶希望能在繪畫這畝田裡不斷耕耘，讓每一位觀者都能在作品中找到共鳴，並感受到藝術帶來的震撼與悸動。

誠摯邀請藝術愛好者與民眾蒞臨參觀，親身感受陳吉慶油畫作品所蘊含的深度與溫度。