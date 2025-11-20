陳向熙涉閃兵神隱半年！首發聲剃平頭「73字低調回應」：用更踏實態度做好事情

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

藝人Teddy陳向熙今年5月捲入閃兵案後，因偽造高血壓異常醫療證明涉嫌逃兵役被檢方拘提，並以28萬元交保，案件已於6月16日起訴，陳向熙事後神隱，社群帳號皆停更半年，今（20）首度以平頭造型發文露面，他表示：「我會認真整理自己，謝謝你們的包容。」貼文一出，立刻引起網友熱議。

藝人Teddy陳向熙今（20）首度以平頭造型發文露面，他表示：「我會認真整理自己，謝謝你們的包容。」貼文一出，立刻引起網友熱議。（圖／陳向熙Teddy FB）

陳向熙在文中表示，這段時間他經歷了不少事，非常感謝有這個機會去修正過去不成熟的決定。他也坦言，「未來會用更踏實的態度，把事情一步一步做好，再次謝謝大家的包容。」不少網友紛紛在貼文底下為他加油打氣，「要好好面對把事情處理好～一切都會變好的！」、「期待你再回到螢幕前喔」、「我們一直都在，一切都會過去。」

不過，先前他剛接下的BL劇《向流星許願的我們》，開拍後緊急把角色換成新生代男星初孟軒救火，因此也有網友替劇組發聲表示，「先去補服兵役再說，也請你補償劇組的損失」、「都沒有看到你的道歉耶，比起其他藝人對他們工作耽誤都道歉、賠償，你的誠意和反省在哪啊！」

