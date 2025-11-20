陳向熙涉閃兵首發聲道歉！「神隱半年」IG突PO平頭照
前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）涉閃兵案，今年5月間遭警方拘提、複訊後以28萬元交保，隨即在社群上消聲匿跡。事隔半年，陳向熙今（20日）在IG首度發聲致歉，並PO出一張穿白T、剃平頭的照片，強調自己這段期間經歷不少事，但能有機會修正過去不成熟的決定，「我是真心感謝的」。
陳向熙從男團SpeXial出道，後轉戰戲劇圈，近年演出多部網路劇累積人氣，沒想到竟因涉入「閃兵」形象一落千丈，事件曝光後一度傳出他社群無更新、經紀人聯絡不到，整個人「人間蒸發」。
陳向熙今在社群突然PO出73字道歉文：「這段時間經歷了不少事，讓你們擔心了。能有機會去修正過去不成熟的決定，我是真心感謝的。我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好。我會認真整理自己，再次謝謝你們的包容。」
回顧案情，男星王大陸今年2月間因逃兵落網後，檢調查出男團SpeXial成員陳向熙疑似也涉案，陳向熙5月14日在高雄拍戲時，警方至高雄的飯店將他拘提到案，調查時被抓包他將與「閃兵集團」陳姓主嫌對話刪掉，辯稱兩人早已沒有聯絡，後續遭檢方以涉嫌逃避兵役，複訊後28萬元交保。
