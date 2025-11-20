陳向熙閃兵神隱半年「理平頭」現身！爆入伍服替代役 經紀人證實了

娛樂中心／綜合報導

藝人陳向熙（Teddy）過去是男團「spexial」成員，近年也將事業重心朝演員發展，豈料卻在今年5月捲入閃兵風波，神隱半年的陳向熙今（20日）在社群中發文致歉，並曬出理平頭的照片，似乎準備要去服兵役，對此，經紀人也發聲證實了。

陳向熙今（20日）發文表示這段時間經歷很多事情，「讓大家擔心了」，除了感謝能有機會可以修正過去的錯誤外，強調未來會採用更加踏實的態度，一步一步地把事情做好，同時也謝謝大家對他的包容。

廣告 廣告

由於陳向熙曬出理平頭的照片，也讓人好奇是否低調入伍，對此，經紀人向《壹蘋新聞網》證實陳向熙今天入伍服替代役，表示配合兵役相關的安排，並尊重後續檢調流程，事實上，陳向熙爆出閃兵不只讓演藝事業跌落谷底，連帶影響BL劇《向流星許願的我們》的拍攝，後來遭劇組換角，改由初孟軒上場救火。

陳向熙發文致歉。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

洪榮宏術後身體現況曝！驚吐「尿尿帶血」 痛到臉部扭曲畫面流出

胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」

《星光》男星病倒爆「鼻腔長腫塊」切片結果出爐 證實全面停工治療

移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表

