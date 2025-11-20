陳品安披綠袍劍指苗栗縣長之位 鍾東錦盼君子之爭「願景決勝負」 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

為迎戰2026年地方選舉，民進黨19日召開選對會，徵召縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長，對上尋求連任的現任縣長鍾東錦，待26日中執會確認後提名。鍾東錦今（20）回應，不管民進黨派誰出來，到了選舉的時候就是藍綠歸隊，雙方各自努力，而他也希望會是一場君子之爭，就苗栗建設的願景決勝負。

鍾東錦表示，現階段仍會以縣政為主，不管民進黨派誰參選，等到選舉的時候藍綠都會歸隊。他認為，陳品安是名優秀的議員，自己也會全力以赴，希望會是一場君子之爭，就苗栗建設、期待與願景等政見較量爭取勝選。

陳品安披綠袍劍指苗栗縣長之位 鍾東錦盼君子之爭「願景決勝負」

陳品安則表示，「愛咱的子孫、護咱的土地」一直是她在苗栗從政最重要的信念與期許，也感謝總統賴清德的肯定與鼓勵，待中執會正式通過後，她會以最大的努力，爭取所有苗栗鄉親的信任與認同。

「苗栗可以更好，苗栗值得更好。」陳品安說，身為2個苗栗孩子的媽媽、在這塊土地上陪伴孩子成長的她，深刻體會下一代的需求與期待。未來，她會全心全意，為孩子們打造一個更美好、更進步、更平安的苗栗。

陳品安是律師出身，在2018年首度參選通霄、苑裡選區縣議員並當選，2022年地方選舉更獲該選區第一高票連任。另外，她也曾擔任民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部發言人，政治資歷有一定基礎。

鍾東錦今年9月被回復國民黨籍；陳品安原為無黨籍，去年才加入民進黨。苗栗縣長之爭，終究回到藍綠對決。

照片來源：取自陳品安臉書、CNEWS匯流新聞網資料照

