陳哲遠入鏡路人婚紗照！意外變婚禮「第二個新郎」 網笑翻：三人的婚禮太擠

2026年初，一場婚禮的迎賓照意外在網路上引發討論。男星陳哲遠並未出席婚禮，卻因為一張和新郎、新娘的合照，成了不少人口中的「另類主角」。新人將這張照片設置在婚禮入口的迎賓區，畫面曝光後在社群平台流傳，網友笑說：「三個人的婚禮真的有點擠。」

這張照片拍攝於2025年12月初，當時新人正在馬來西亞街頭拍攝婚紗照，巧遇正在當地工作的陳哲遠。他見狀主動上前鼓掌祝賀，並向新人說出「新婚快樂」，隨後也答應一起合照留念。照片中，新娘穿著白紗站在中央，一邊是笑容燦爛的新郎，另一邊則是靦腆笑的陳哲遠，活潑畫面被攝影機記錄下來。

這張原本只是偶遇留下的合照，後來成了婚禮上的亮點。2026年1月11日，婚禮正式舉行，新人將這張三人合照放大製作成迎賓海報，擺在入口最顯眼的位置，被賓客拍下照片後在網路上流傳，意外使得「三個人的婚禮有點擠」成了網友熱議的玩笑話。

有網友注意到照片中的站位，調侃新娘「離偶像比較近」，也有人笑說「為了這種偶遇，好像可以考慮結婚一次」。新郎主動選用這張合照作為迎賓照的決定，也被不少人誇讚相當大方，不僅讓新娘開心，也逗樂許多賓客和網友。

