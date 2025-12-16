陳唐山力挺林俊憲接棒 陳亭妃跑基層拚初選

記者王紹宇、吳繢杉／台南報導

2026台南市長初選進入最後衝刺階段，戰火持續升溫，有意角逐的立委陳亭妃勤跑市場、開說明會拚人氣，跟基層選民搏感情，另一頭也要爭取出線的立委林俊憲，合體90歲的前台南縣長陳唐山，拍影片力挺林俊憲接棒當市長。

前台南縣長陳唐山（左）拍影片力挺林俊憲（右）接棒當下一任台南市長。

前台南縣長陳唐山：「台南要變好，就要林俊憲。」

90歲的前台南縣長陳唐山拍影片表態，力挺立委林俊憲參選2026台南市長。

前台南縣長陳唐山：「我有在林俊憲身上聞到當未來市長的味道，這個地方不會只是台灣的台南，會變成世界的台南。」

林俊憲談縣長交棒，展現跟「唐山伯」的好交情。30年前首次參選議員，陳唐山就曾為林俊憲站台，台南市長初選最後衝刺階段，公布後續還有其他重量嘉賓，這一頭有林俊憲找大咖，另一方面同樣表態要角逐參選的立委陳亭妃，勤跑基層、拜票不停歇。

民眾：「加油凍蒜，加油凍蒜。」

同樣力拼出任台南市長選舉的陳亭妃，勤跑基層、與選民搏感情。

陳亭妃來到新市市場展現超高人氣，婆婆媽媽握手寒暄，還有支持者要求合照，14日也現身關廟開說明會，跟支持者說明政策規劃。

立委陳亭妃：「台灣精神依靠台灣的力量，依靠你我互相（力挺）的感覺。」

初選民調前，陳亭妃緊握選民雙手，林俊憲則是邀前縣長陳唐山贊聲，各自打響陸空戰。

