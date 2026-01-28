陳啓昱等3人涉台鹽綠能弊案交保 南檢抗告遭駁回

（中央社記者張榮祥台南28日電）台鹽綠能前董事長陳啓昱等3人涉及台鹽綠能光電弊案，南檢偵結起訴移審後遭羈押約11個月，台南地院26日裁定交保，檢方提起抗告，台南高分院今天裁定駁回，不得再抗告。

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，去年2月27日起訴陳啓昱等5人，因陳啓昱否認犯行，具體求刑12年；台鹽綠能前總經理蘇坤煌求刑10年；台鹽綠能郭姓前副總經理、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人，3人建請量處適當之刑。

全案移審後，台南地方法院去年2月28日裁定陳啓昱、蘇坤煌及蘇俊仁3人羈押禁見；台鹽綠能郭姓前副總經理、晁暘開發公司及偉珵開發公司戴姓負責人各以新台幣300萬元交保，限制住居及出境、出海，且以科技設備監控。

陳啓昱等3人聲請具保停押，台南地院去年9月22日裁定以400萬元至600萬元交保，限制住居、出境、出海，應接受科技監控；陳啓昱等人雖完成具保手續，但南檢提起抗告，台灣高等法院台南分院撤銷原裁定發回台南地院，台南地院更裁延押2個月。

陳啓昱等3人去年11月再次聲請具保停押，仍遭台南地院駁回，裁定從11月28日起延押2個月，期限至今年1月28日。

陳啓昱近日又聲請具保停押，台南地院26日裁定陳啓昱以1200萬元交保，蘇坤煌、蘇俊仁各以700萬元交保，3人都應以科技設備監控、限制住居及出境、出海，且禁止接觸或騷擾證人；南檢不服，昨天提起抗告。（編輯：李淑華）1150128