陳啓昱籌到1200萬重獲自由 法官祭自拍刷臉防逃 南檢不爽抗告

台鹽前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際負責人蘇俊仁被控聯手掏空台鹽綠能近4億元，3人羈押一年後，台南地院昨（26日）裁定3人分別以1200萬及700萬元交保。陳啓昱胞弟今天上午匯款繳交保證金，陳加裝科技監控設備，下午1時20分步出法院，春節能返家團圓是否開心，陳啓昱沒回應。台南地檢署則表示「依法提出抗告」。

陳啓昱等3人被南檢起訴後，台南地院續押到今年1月28日。3名被告近日都聲請交保，南院昨天裁定陳啓昱交保金1200萬元、蘇坤煌與蘇俊仁各交保700萬元，2名蘇姓被告26日下午已交保，陳啓昱因金額龐大，遲至今天才完成具保。

法官考量陳啓昱等三人涉犯《證券交易法》特別背信重罪，陳啓昱曾有逃亡20 餘日的紀錄，認為三人逃匿風險極高。為確保審判順利，法院祭出嚴厲的高科技監控：陳啓昱須配戴電子監控設備（如電子腳鐐），每日早晚兩次持專用手機「自拍刷臉」報到，蘇坤煌與蘇俊仁則每日報到一次。

為何法院在檢方強烈反對下仍放人？裁定書指出，案件審理已進入中後期，台鹽綠能、鴻暉公司等相關員工與董事等重要證人，多數已完成交互詰問。關鍵的書證、電腦資料等非供述證據早已被檢調搜索扣押。

合議庭認為，雖然被告三人主觀上否認犯行，且對犯罪細節仍有待對質，但在事證已獲相當保全的前提下，考量被告的防禦權與人身自由，認為高額保金配合電子監控，已足以形成約束力，無需繼續羈押。

法官開恩陳啓昱等3人，台南地檢署不買帳。襄閱主任檢察官李駿逸強調，陳啓昱等人涉犯 7 年以上重罪且有勾串、逃亡之虞，非繼續羈押難以確保後續執行。檢方已於 27 日正式提起抗告，力求將這群綠能大咖送回看守所



