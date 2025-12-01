陳啟能緊盯五常停車場補強 12月啟動施工明年3月完工

248251201a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳啟能長期關注三重區五常公園地下停車場安全問題。日前，陳啟能團隊執行長陳俊維代表出席交通局修繕說明會時，當場要求交通局必須徹底解決停車場多處裂縫與滲漏，確保市民公共設施的結構安全無虞。

陳俊維表示，其實早在民國106年，陳啟能就發現五常公園音樂台下方結構體有海砂問題，導致鋼筋裸露鏽蝕，甚至出現滲漏現象波及地下停車場。後續經陳啟能協調區公所進行緊急補強，但因近期停車場再度出現多處裂縫與滲漏，顯示問題仍需更全面處理。

廣告 廣告

鑑於近期停車場再度出現大面積裂縫與滲漏，部分鋼筋鏽蝕狀況加劇，嚴重影響結構安全及車輛停放空間。交通局因此決定斥資進行全面性的結構補強工程，並公告施工期程。此工程將於12月2日起分區施工，預計在明（115）年3月11日完工。陳啟能也要求交通局針對滲水問題進行徹底抓漏，並在施工期間務必將噪音、交通影響降到最低，嚴格管控施工品質。

陳啟能強調，這次結構補強工程是為了市民的公共安全與停車權益，絕不能再發生過去治標不治本的狀況。他提醒常在五常公園停車的民眾，請多注意現場公告，並配合調整停車動線與管制措施，他會持續緊盯工程進度與品質，確保停車場如期、安全地完成修繕。

照片來源：新北市議員陳啟能服務處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

教學卓越獎新北3金3銀全國第一 教育局深耕課程獲最高肯定

百公尺地下道工程停滯逾5年 山田摩衣酸「新北奇蹟」

【文章轉載請註明出處】