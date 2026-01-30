陳啟能關注新北動滋券發放 陳俊維提醒限時領取500元福利

248260130a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為了活絡地方體育產業並鼓勵市民規律運動，政府自即日起開放領取500元電子運動幣。新北市議員陳啟能、服務處執行長陳俊維表示，只要年滿16歲且具備國內戶籍的鄉親，不需要額外下載應用程式，只需透過線上操作即可完成登記。這份補貼不僅是對健康的投資，更能有效節省民眾的荷包支出，呼籲符合資格的鄉親儘早行動。

這筆運動幣的申請時間極為緊迫，登記截止日就在2月8日。陳俊維指出，鄉親前往「動滋網」完成登記後，中籤者從3月1日起就能開始領券，使用期限可一路延續到年底12月31日。他提醒，這種線上作業方式大幅提升了領取便利性，民眾若在登記上遇到困難，歡迎隨時洽詢服務團隊，大家共同把新北打造為更有活力的運動城市。

在具體用途方面，這500元的抵用範圍非常廣泛，涵蓋健身房入場、運動中心門票，甚至是採買運動鞋、運動用品及觀看球賽。鄉親在結帳時，只需出示系統產生的QR Code即可進行扣抵。陳啟能團隊強調，這項政策是要讓運動融入生活，透過實質的金額補助，減輕鄉親參與體育活動的經濟負擔。

陳俊維強調，服務處會持續鎖定各類民生福利資訊，確保地方鄉親權益不被遺漏。他表示，推廣運動風氣是長期工作，未來也會持續督促相關單位簡化申辦流程，讓各項補助能更直覺地服務到基層。

照片來源：新北市議員陳啟能臉書翻攝

