陳啟能、陳俊維聯手立委爭取800萬 改善三重國小操場排水升級

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳啟能近日前往新北市三重國小視察校園設施，針對操場地坪不平整及排水系統老舊等問題實地了解。為了讓孩子擁有安全、平整的活動空間，陳啟能、服務處執行長陳俊維和立委李坤城共同爭取800萬經費，致力於徹底解決校園環境安全隱憂，確保學童在校內能安心奔跑與玩耍。

在經費爭取方面，透過地方與中央通力合作，陳啟能表示，3人攜手成功爭取到中央500萬元與地方政府300萬元，合計投入800多萬元修繕資金。這筆預算將專款專用於改善操場周邊地坪，並針對現有排水系統進行同步升級，避免因雨積水影響教學環境，藉此達成校園環境大升級的任務目標。

陳俊維表示，服務團隊深入基層傾聽心聲，發現地坪破損不僅影響美觀，更隱藏學童運動受傷的風險。他強調，將該修的地方修好，讓家長與老師不必再為孩子在校活動的安全擔憂，這才是最核心工作，後續將要求教育局緊盯工程進度，務必如質如期完工，將錢花在刀口上。

針對行政區內的基層教育環境，陳俊維強調將持續關注各校設施需求，許多校園設施已達使用年限，若未即時更新，將衍生公共安全隱患。未來服務團隊將主動盤點三重各校的軟硬體缺口，透過多方協調爭取資源挹注，落實改善校園環境的承諾，讓在地教育資源得到實質優化。

照片來源：新北市陳啟能臉書翻攝

