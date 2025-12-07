陳啟華醫師「急診療癒系畫展」與耶誕點燈在苗醫登場帶來心靈與視覺的雙重盛宴

為營造溫馨的就醫環境及迎接耶誕佳節，衛福部苗栗醫院在耶誕前夕舉辦「耶誕音樂暨急診療癒系?陳啟華醫師個人畫展」活動，在醫療大樓一樓大廳盛大舉行。活動現場氛圍溫暖且熱烈，苗栗市優樂合唱團為活動開場演出，並由苗栗醫院院長徐國芳與策展人陳啟華醫師共同帶領醫院同仁掛上祈願卡，接著進行倒數點亮「聖誕祈願樹」儀式，象徵著對來年的祝福與期待（見圖）。

此次活動的另一大亮點是部苗友善藝廊展出的「急診療癒系」畫展，展出作品均為陳啟華醫師親自策展及創作。陳醫師曾任職於台北榮總急診部，他以水彩筆觸記錄下個人旅途中的點滴心境。畫作涵蓋了台灣與世界各地的建築與風景，每一幅作品旁邊都附有他當下的心情與感悟，從醫療現場的緊湊壓力到畫布前的靜謐療癒，呈現出色彩與生命的溫度。

雖然陳醫師的畫筆是從急診生涯中重新拾起的，但他回憶起自己從小便對繪畫有著深厚興趣與因緣。小學六年級時，他便在三個美術比賽中獲獎；中學時期，他經常在課本上塗鴉。二00五年起，他開始向台灣著名女畫家汪壽寧學習繪畫，並於二0一七年進一步師從水彩大師簡忠威。陳醫師先後舉辦過兩次個人畫展，也參與過多次聯展，逐漸將藝術融入生活。

陳啟華醫師表示，這次展覽的主題訂定為「急診療癒系」，是希望藉由他這些年來透過水彩及短篇文字的抒發，將來自平日工作的醫療壓力釋放出來的作品展出，也能將這份療癒的力量傳遞給病患、家屬以及所有前來欣賞的民眾。他相信，這些畫作能夠帶來放鬆與舒適，幫助大家舒緩焦慮與壓力，達到身心靈的療癒效果。

現場有不少觀賞者，尤其是和醫療相關的人員，對陳醫師的畫作及文字，深表心有戚戚焉。他們覺得作品及文字表達意境，的確讓人感到輕鬆及自在，有獲得療癒的感覺。

活動中，徐國芳院長在致詞時表示，非常高興能迎來陳啟華醫師的畫展，感謝他在百忙之中能將如此精美的作品帶到苗栗醫院的「友善藝廊」展出，每一幅作品都展現出豐富的色彩和獨特的風格，充滿生命力和感動。不單是營造了苗栗醫院有溫度的就醫環境，相信更可讓就醫民眾與家屬們透過欣賞畫作感受到藝術的力與美，進而忘記煩惱減輕自身的焦慮與壓力、適時放鬆舒緩身體不適，達到藝術治療目的。

徐國芳院長強調，部苗是苗栗縣唯一的公立醫院，肩負著守護民眾健康的責任、善盡社會責任使命，除了提供醫療服務外，也致力於提升民眾的心理及精神健康，藝術展覽正是實現這一目標的途徑之一。再次感謝陳醫師讓來院的所有民眾，都可以透過視覺與心靈饗宴，達到身心靈充滿幸福愉悅的感受。

此次畫展的展期至一一五年一月三十一日。誠摯邀請大家蒞臨苗栗醫院「友善藝廊」，在靜謐的畫作間放慢腳步，在畫作間細細品味，與藝術作品進行心靈對話，感受那份來自色彩與筆觸中的療癒與溫暖。