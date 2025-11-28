陳善慧促加速地方建設 引入資源降低營運成本

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳善慧廿八日總質詢關切左營都計通盤檢討、果嶺自然公園營運、左楠地區交通改善及捷運安全與聯合開發等議題，要求加速建設並引入民間資源，降低營運成本、活化公共建設。

陳議員指出，左營都市計畫通盤檢討案遭內政部退回專案小組審查，民間團體對於蓮池潭周邊樓高限制及景觀和諧有諸多意見，但都市發展不應因此停滯，市府應在尊重民意與共榮共生的前提下，加速研處陳情意見。

市議員陳善慧關切左營都計通盤檢討、左楠地區交通改善及捷運安全與聯合開發等議題，要求加速建設並引入民間資源。（記者吳文欽攝）

陳議員表示，占地七十公頃的果嶺自然公園深受市民喜愛，但每年一千七百萬元的養護經費，恐排擠其他公園預算，市府應有對策，建議研議開放民間租用舉辦企業家庭日或馬拉松等活動。

因應台積電進駐及產業發展，陳議員關切左楠路、楠陽路及鳳楠路等塞車問題，並要求市府參照翠華路模式，辦理後昌路五八七巷拓寬，及在益群路規劃興建跨越後勁溪橋梁分散車流。

陳議員提到，為避免落軌憾事再發生，他要求儘速規劃於高雄捷運高架段（R17至R24）裝設月台門；同時力促中央加速捷運紫線進度，並保留周邊土地進行聯合開發。他也建議營建剩餘土石方去化管理費，應統一以「噸」而非「方」為計算單位，以便稽核管理，避免弊端。