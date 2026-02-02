陳善慧催生藍田國小 將於今年九月正式開學

市議員陳善慧催生藍田國小，預計於今年九月正式開學，學校特色將以兒童哲學作為課程規劃核心。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳善慧二日指出，藍田國小預計於今年九月正式開學，學校特色將以兒童哲學作為課程規劃核心，培養學生思辨能力，輔以科技和英文等工具，搭配永續行動為內涵，建立一座具國際觀的小學。

陳善慧表示，高雄大學特區快速發展，學區內的援中國小長年為總量管制學校，為此他自一○九年起，即全力爭取於區域內新設國小，回應家長對鄰近就學的期待；歷經多年的爭取，從設校規劃啟動、辦理設校公聽會，到校舍動土施工，藍田國小一步一步推進，目前正式進入招生階段。

廣告 廣告

陳善慧說，藍田國小以「藍田生玉 step幸福」為核心願景，學校以兒哲為基礎，和孩子一起，保有好奇心，持續探索與思考關於自己、他人與世界的種種，創造自我價值得可能性。

陳善慧日前出席藍田國小招生說明會，與藍田里謝坤易里長及三百多名家長一同關心學校未來環境與辦學方向。他表示，將持續關注設校進度與辦學情形，也會持續爭取高大特區內國中設校規劃，完善區域內的教育銜接，讓未來的主人翁們能鄰近就學、快樂成長。