陳喬恩公開真實體重！47.42公斤仍自律：不敢鬆懈

〔記者李紹綾／台北報導〕陳喬恩一向不避諱和粉絲分享生活點滴，她昨(28日)在Instagram限時動態大方公開自己的體重，引發不少討論。

陳喬恩曬出一張由上往下拍的照片，赤腳站在體重機上，螢幕清楚顯示「47.42」公斤。這個數字對許多人來說已經是夢幻體重，但陳喬恩顯然沒有因此鬆懈，反而把它當成年底給自己的提醒。

面對不到48公斤的數字，陳喬恩不但沒有炫耀，反而自我鞭策，在限動中寫下：「還有3天就要迎接明年啦，這體重激勵我必須持續運動。」她也順勢分享維持狀態的小心法，直言重點不只是少吃，而是「蛋白質均衡，邁開腿」，用行動管理身體。

年末主動公開體重、把壓力化成動力，也讓不少粉絲佩服她的自律與心態，直呼難怪多年來狀態始終在線。

