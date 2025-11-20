陳喬恩獻出「洞房花燭夜」美色誘惑 機靈告白這句話！網友嗨喊：太愛了

陳喬恩飾演霸氣長公主。Disney+提供

陳喬恩在《山河枕》中飾演的「長公主」相當受到觀眾喜愛，劇中被大反派、敵國北岐皇子「趙玥（梁雪峰飾）」抓走軟禁於皇宮內，更密謀一連串危害大遂國的陰謀，陳喬恩出招對付，讓網友嗨喊：「太愛長公主了。」

劇中陳喬恩自知「趙玥」即便內心狠毒，但對她卻是一往情深，主動靠美色誘惑，甚至獻上「洞房花燭夜」，讓趙玥與母親雲陽太后鬧翻，更機靈告白：「如果你不乾淨了，本宮就不喜歡你了。」精湛演技讓網友一致大讚，甚至求陳喬恩「多演戲」。

丁禹兮當過金城武「光替」！宋茜自爆是動漫宅女

而《山河枕》宋茜與丁禹兮虐戀能否有完美結局，也受到觀眾矚目。官方微博也秀出最新訪談影片，分別讓宋茜、丁禹兮分享彼此的小秘密，宋茜雖然外表時尚、美艷，但私底下其實是個動漫宅女，更透露絕對看過數千集動畫，「我最喜歡的就是《柯南》」。更一度搞笑表示自己私底下的另一興趣是「電焊」，讓單純的丁禹兮差一點相信。

此外，丁禹兮也表示自己在出道前當過「不老男神」金城武的光替，並強調這不能算是合作，「我比較像是跟過他」。《山河枕》已於Disney+熱播中，本週正式迎接大結局。



