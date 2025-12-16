陳喬恩瘦到47kg還要再減：尚未成功！ 自創「葡萄柚減肥法」曾6天瘦3公斤

陳喬恩12月15日公開表示「減肥尚未成功」，坦言最近社交聚餐和度假行程偏多，讓減重進度卡關，還自嘲「敵人太強勢」、「度假大吃大喝不知悔改，活該胖」。不過她仍未放棄目標，放話希望能在年底前瘦回46公斤！

事實上，陳喬恩減重成果已經相當明顯，從去年的63公斤一路瘦到今年9月的47公斤，體脂率也明顯下降，距離目標只差臨門一腳。只是年底社交場合密集，體重稍微回升，距離年底剩下半個月，讓不少網友直呼難度不低，也有人開玩笑留言：「說過很多次了，自己真的相信嗎？」也有粉絲笑稱，這正是許多人熟悉的減肥日常，目標立得很快，但一遇到美食就破功。

陳喬恩曾分享，她最有感的方式是「葡萄柚減肥法」，也是她認為體重下降最快的方法。做法是連續12天，每餐吃半顆葡萄柚，搭配培根、雞蛋、魚肉等高蛋白食物，完全不吃白飯、馬鈴薯等澱粉類，12天後休息2天再循環。她透露，2024年曾靠這個方式，6天瘦了3公斤。

除了葡萄柚減肥法，她也會搭配輕斷食，例如「20:4斷食」，每天只在下午4點到8點進食，並在空腹狀態下做有氧運動，每天補充約2000cc的水分。同時，她也會安排「放鬆日」調整心情，並不認同過於極端的節食方式，認為了解自己的代謝狀況，才能找到適合自己的減重節奏。

