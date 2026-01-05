陳喬恩素顏近照嚇壞粉絲！臉上「長怪物」不是老化，竟是1健康警訊

藝人陳喬恩日前在社群曬出超近距離素顏照，卻自爆「眼角長了怪物」，畫面一拉近立刻引發熱議。原來不是過敏也不是熬夜黑眼圈，而是很多人都中過的麥粒腫（針眼）。到底為什麼會突然找上門？又該怎麼處理、怎麼預防，一次整理給你。

陳喬恩素顏照曝光！自曝臉上長了怪物

陳喬恩儘管工作行程滿檔，仍常在社群分享真實生活。18日一早，她直接曬出一張超近距離自拍，幾乎全素顏上鏡，膚況依舊在線，但一邊眼角卻明顯紅腫。她也不避諱直說：「眼角腫了，就是長了麥粒腫。」雖然看得出不太舒服，卻依舊大方公開，反而讓不少網友直呼女神非常率真，也提醒她別忘了好好照顧身體。

廣告 廣告

為什麼會長針眼？5個壞習慣要當心

1.眼睛過勞：長時間盯螢幕不休息，讓眼皮油脂排不出去。

2.手太常碰眼：揉眼、拉眼皮的小動作，最容易把細菌帶進去。

3.卸妝敷衍了事：睫毛根部殘妝卡住，久了就發炎。

4.飲食太油太鹹：油脂分泌失衡，眼皮也會出狀況。

5.隱眼清潔偷懶：鏡片、藥水不乾淨，針眼自然找上門。

長針眼怎麼辦？眼科醫師建議可以這麼做！

1.溫熱敷是第一步：用乾淨毛巾溫敷眼睛，每次約10分鐘、一天2～3次，有助於疏通阻塞的油脂腺。

2.避免亂擠亂摸：很多人手癢想擠，其實超NG，容易讓細菌感染更嚴重。

3.嚴重時就醫：若紅腫疼痛加劇或超過3～5天未改善，建議趕緊去看眼科。

如何預防長針眼？5個你每天都做得到的習慣

1.勤洗手、不揉眼，把細菌阻擋在外。

2.眼妝確實卸乾淨，殘妝最容易堵住毛孔。

3.少吃油炸、重口味，飲食太油真的會影響。

4.作息正常、不熬夜，免疫力低時最容易中標。

5.隱形眼鏡清潔到位，鏡片與藥水不馬虎，才能避免反覆發作。

封面&內文圖片來源:Shutterstock、IG@iam_joechen

更多女人我最大報導

陳喬恩2個月狂瘦5公斤！早餐改吃「這1物」不挨餓，從52→47kg重返13年前巔峰身材

沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！

藍心湄也愛吃！1家常菜被譽為「減肥的盡頭」5大好處一吃回不去



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章