陳喬恩素顏近照嚇壞粉絲！臉上「長怪物」不是老化，竟是1健康警訊
藝人陳喬恩日前在社群曬出超近距離素顏照，卻自爆「眼角長了怪物」，畫面一拉近立刻引發熱議。原來不是過敏也不是熬夜黑眼圈，而是很多人都中過的麥粒腫（針眼）。到底為什麼會突然找上門？又該怎麼處理、怎麼預防，一次整理給你。
陳喬恩素顏照曝光！自曝臉上長了怪物
陳喬恩儘管工作行程滿檔，仍常在社群分享真實生活。18日一早，她直接曬出一張超近距離自拍，幾乎全素顏上鏡，膚況依舊在線，但一邊眼角卻明顯紅腫。她也不避諱直說：「眼角腫了，就是長了麥粒腫。」雖然看得出不太舒服，卻依舊大方公開，反而讓不少網友直呼女神非常率真，也提醒她別忘了好好照顧身體。
為什麼會長針眼？5個壞習慣要當心
1.眼睛過勞：長時間盯螢幕不休息，讓眼皮油脂排不出去。
2.手太常碰眼：揉眼、拉眼皮的小動作，最容易把細菌帶進去。
3.卸妝敷衍了事：睫毛根部殘妝卡住，久了就發炎。
4.飲食太油太鹹：油脂分泌失衡，眼皮也會出狀況。
5.隱眼清潔偷懶：鏡片、藥水不乾淨，針眼自然找上門。
長針眼怎麼辦？眼科醫師建議可以這麼做！
1.溫熱敷是第一步：用乾淨毛巾溫敷眼睛，每次約10分鐘、一天2～3次，有助於疏通阻塞的油脂腺。
2.避免亂擠亂摸：很多人手癢想擠，其實超NG，容易讓細菌感染更嚴重。
3.嚴重時就醫：若紅腫疼痛加劇或超過3～5天未改善，建議趕緊去看眼科。
如何預防長針眼？5個你每天都做得到的習慣
1.勤洗手、不揉眼，把細菌阻擋在外。
2.眼妝確實卸乾淨，殘妝最容易堵住毛孔。
3.少吃油炸、重口味，飲食太油真的會影響。
4.作息正常、不熬夜，免疫力低時最容易中標。
5.隱形眼鏡清潔到位，鏡片與藥水不馬虎，才能避免反覆發作。
封面&內文圖片來源:Shutterstock、IG@iam_joechen
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
