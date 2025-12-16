陳喬恩罕曬豪宅內部照！1高級設備曝光 嗨喊：堅持裝真是明智

陳喬恩有「戲劇女王」封號。（中時資料照）

46歲女星陳喬恩自2022年與小9歲的馬來西亞富二代艾倫（曾偉昌）結婚後，仍經常在社群平台與粉絲分享生活。近日，她罕見曝光自家豪宅浴室的內部裝潢，整體設計兼具實用與放鬆感，其中一處高級設備更是引發網友熱議。

陳喬恩在Instagram限時動態分享照片，透露衛浴區一側專門打造了烤箱空間，以大量直向與橫向原木板材包覆，內部配有加熱設備與防護木柵。烤箱與浴室區以大片玻璃窗隔開，另一側則設有浴缸與牆面層架，搭配簡約擺飾，營造出乾淨、舒適又帶點禪風的氛圍。

陳喬恩豪宅衛浴區裝曝光，裡面竟有檜木烤箱。（圖／翻攝自iam_joechen IG）

陳喬恩也在貼文中表示：「感謝我家的烤箱，木頭香氣好治癒，大爆汗很舒服，感覺身體在排毒，當初堅持要裝真是明智啊！」她的分享既透露生活品味，也展現對居家舒適的重視。

陳喬恩和老公因節目《女兒們的戀愛2》結緣，婚後工作邀約依舊不斷。前陣子夫妻倆一同上節目《天聲一對》，面對層出不窮的網路謠言，陳喬恩依然保持輕鬆態度。她笑說，這些謠言往往越滾越大，甚至有好友告訴她：「妳先生在外面有一個私生子」，她當下則幽默反問：「是男的還是女的啊？」隨後還調侃老公：「你的私生子是男的還是女的啊？」艾倫則笑著回：「我都沒聽說過！」陳喬恩坦言，看到這些傳聞時並非生氣，而是覺得無奈，她也表示：「這就是我們行業必須承受的一部分，我只能算了，把它當作娛樂大家的話題」。

