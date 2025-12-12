陳喬恩腳踩Dior厚底小白鞋，老公穿Y－3！親曝「澳洲旅帶7包」，愛馬仕、LV輪番上陣

陳喬恩穿搭

陳喬恩最近和老公Alan一起到西澳珀斯旅行，中間還到酒莊參加夫家親戚婚禮，每次旅遊都用心打扮的她，這回身上行頭除了有愛馬仕、LV的包包之外，腳上的Dior小白鞋，搶眼程度一點都不輸身上的精品包！

陳喬恩穿Dior厚底小白鞋

陳喬恩在澳洲珀斯的旅遊時，她穿著深藍色櫻桃印花衛衣搭配白色短褲，天藍色長襪下是Dior的Star厚底運動鞋，鞋款以白色小牛皮製成，鞋面正面飾有同色麂面小牛皮鑲片，側面則飾有黑色 CD 標誌和幸運星圖案，採用厚實而超輕量的經典鞋底，兼具修飾腿型以及顯高、好走的功能。Dior Star 厚底運動鞋，NT.34,000。

陳喬恩澳洲旅遊拎愛馬仕

這趟澳洲旅遊，陳喬恩身上也出現了愛馬仕白色拚金扣的康康包、黑色mini lindy、粉紅色Picotin手提包、鼠尾草綠凱莉包，辨識度極高的愛馬仕包包，加上每套穿搭都拿不同的包包做搭配，面對粉絲在留言好奇詢問「好想知道喬恩去玩一趟帶了幾個包？」，她更直接大方回應，自己這趟出國一次帶了7款包包！

海外婚禮拿LV

在老公親戚的婚禮上，陳喬恩就拎著LV的Just In Case手袋，使用Monogram帆布搭配天然牛皮飾邊，輕巧實用又極具辨識度，方型的小包包能收納手機、鑰匙與化妝品等日常小物，先前她去日本玩時，也帶這款包包出國～。LOUIS VUITTON Just In Case，NT.95,000。

陳喬恩白靴是這款

在陳喬恩老公Alan的限時動態中，也曬出了他們一起到大陸呼倫貝爾大草原的旅遊照，兩人outdoor十足的造型，陳喬恩穿著義大利精品女鞋品牌AGL的厚底白靴，黑色鋸齒大底，不只能立刻增高，也非常適合在戶外穿。

老公Alan穿Y-3

Alan腳上的高筒鞋，則是Y-3的GR.1P High運動鞋，以 Y-3 一貫的極簡未來感為核心，運用厚實卻輕量的外底打造出俐落的高筒輪廓，既有街頭感也保有時髦比例。鞋面多以柔軟皮革與布料拼接呈現，穿起來包覆度佳又不會悶熱；再加上標誌性的粗線條縫線與 Yohji Yamamoto 風格的低調黑白配色，使整雙鞋在視覺上更具設計感。

封面圖片來源：IG@iam_joechen

