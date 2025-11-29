陳喬恩霍建華舊愛傳聞再起！夜市買內褲戀情全被拍 分手原因真相曝光
記者林宜君／台北報導
娛樂圈過去緋聞常成話題，霍建華與陳喬恩的22年前戀情，如今仍被網友津津樂道。雖然時間流逝，兩人各自擁有幸福人生，但當年的甜蜜與分手原因，依舊令人好奇。霍建華在22年前與陳喬恩合作偶像劇《千金百分百》時，曾傳出緋聞。當年兩人被拍到一起逛夜市、挑選內褲，戀情因此曝光。雖然雙方當時否認交往，但戀情僅維持半年便因現實因素告終。霍建華曾透露，心中仍替她保留一個位置，外界認為指的正是陳喬恩。
分手原因主要是個性不合與聚少離多。陳喬恩性格較愛撒嬌，需要被呵護，霍建華則偏冷靜古板，兩人在相處上難以完全契合。雖然如此，兩人仍在2012年二度合作古裝劇《笑傲江湖》，霍建華飾演令狐沖、陳喬恩飾演東方不敗，劇中親密對手戲一度引發復合傳聞，但最終沒有結果。
霍建華後來與認識超過十年的好友林心如擦出愛火，並在2016年大方公開戀情，同年7月舉行婚禮。結婚當天，曾傳陳喬恩因舊情而喝醉落淚，但她隨後在社群及脫口秀節目上強烈駁斥，直言「那是捏造的」，否認任何舊情糾葛。如今，霍建華與林心如幸福婚姻穩定，而陳喬恩也找到真愛，與小她9歲的馬來西亞商人Alan（曾偉昌）步入禮堂。兩人各自擁有屬於自己的幸福，往日緋聞成為娛樂圈的美好回憶。
