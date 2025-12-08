陳喬恩46歲重現「東方不敗」仙氣！凍齡13年都沒變 網驚嘆：吃了防腐劑嗎？

陳喬恩近日在社群平台分享新劇古裝造型，一襲粉色長衣、披著飄逸長髮，整體氛圍清雅飄逸，讓網友想起她13年前飾演的「東方不敗」。照片中的她狀態亮眼，皮膚緊緻透亮、額頭與蘋果肌飽滿，整體氣色極佳。許多網友驚訝她今年已經46歲，忍不住留言「保養得太猛」、「完全看不出年齡」。

過去陳喬恩也分享過自己的保養方式，其中最讓粉絲印象深刻的，是她曾曬出臉部扎滿細針的照片。雖然密密麻麻的針洞讓不少人看了腿軟，但她表示這項療程能改善膚況、亮白收毛孔。她還提到「背雕」是最痛的一項，從背部到臀部逐點扎穴位，有朋友痛到當場大哭，而她咬牙撐完一週後，明顯感受到臉部緊緻、背部線條變薄，就連肩頸僵硬、富貴包也改善許多。

日常保養上，她最重視清潔與保濕，不論再累都不會省略。她偏好溫和但洗淨力足夠的潔面產品，會仔細做好化妝水、精華液的補水步驟，維持肌膚穩定光澤。此外，她向來以勤敷面膜聞名，工作再忙也會抽空敷面膜，頸部與手肘等細節區域也不忽略。

她在身材管理方面也相當自律，曾靠「204斷食法」在半年內瘦下約11公斤，每天僅在4小時內進食，通常先做有氧運動再吃第一餐，飲食以高蛋白為主，包括雞胸肉、蛋、海鮮、納豆等。此外，她每天會喝足2000cc的水，睡前再做些簡單重訓，隔天起床便能感覺體態更輕盈，臉部與腹部水腫也會縮減。

陳喬恩的狀態不只來自外在保養，也反映了她的生活態度。從早年在《笑傲江湖》中以「東方不敗」驚艷觀眾，到如今成熟穩定的作品表現，她走過事業起伏，仍保持對表演的熱情。她曾在訪談中分享：「真正的年輕，是心裡還有好奇、還有衝勁。」或許正是這份不讓年齡設限的心境，加上持續的自我管理，讓她即使46歲穿上古裝，依然展現出令人驚艷的仙氣與狀態。

