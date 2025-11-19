陳嘉宏專欄：不能坐視國民黨急速紅統化的現象

一個民主社會可以接受民意光譜裡有5％的極端派，但卻難以承擔最大在野黨寧為玉碎的毀滅式對抗。李智為攝影

何鷹鷺，雲南白族人，後來定居在湖北，她從湖北藝術學院畢業後認識擔任電梯工程師的台籍先生，於1997年26歲嫁到台灣，並在去年3月當選國民黨中常委，是首位陸配身分的國民黨中常委。何鷹鷺從不吝於表達她的政治意見，她是少數親臨今年中國九三大閱兵的國民黨要人。上個月韓國瑜、傅崐萁率團訪問日本時，她也出面嗆聲說，國民黨這些人帶團跑去日本，到底什麼意思？至於她最新的作品則是穿著印有毛澤東肖像的T恤在抖音上大談統一，狂罵馬英九「最沒用」，還說「我是中華人民共和國的女兒」，宣稱自己有「祖國」當靠山。

樹大有枯枝，人多有白癡，國民黨員形形色色，自然也會有紅統派。不過，身為國民黨權力中樞的中常委卻旗幟鮮明地擁護毛澤東，要讓「台灣早日回到祖國懷抱」，這肯定是國民黨來台70多年來第一次。而這位中常委在抖音上的影片流傳了快一整個星期，沒看到國民黨主席、發言人、立委民代出聲斥責，直到各大政論節目議論紛紛，黨中央才下一道命令宣稱要停止何鷹鷺黨權，其無知無覺的程度實在令人咋舌。

為什麼何鷹鷺膽敢公開在抖音上宣稱自己是「中華人民共和國的女兒」？當然是來自於一個月前新當選的國民黨主席鄭麗文的鼓舞。鄭麗文在短短的兩個月內靠著到處流竄的抖音小紅書擊潰國民黨的建制派，加上她當選後公開祭拜共諜，讚聲一中的種種行徑，都讓何鷹鷺這些人認為台灣「變天」了，她不用再收斂遮掩自己的政治意識形態。

當選國民黨主席後，鄭麗文密集地接受國內外媒體的訪問。她在「德國之聲」為俄國總統普丁辯護，說他不是個獨裁者，而自己要跟習近平談「兩岸和解」。她說只有接受一個中國才能確保台灣生存，於是「日經亞洲」在副標題用「統一女神」形容她。她宣稱「不放棄以武力保護台灣」，這句話顯然是用來對應中共的「不放棄武力犯台」，但所謂「不放棄保護自己」卻顯得理不直氣不壯，怎麼看怎麼怪。她接受「鏡週刊」訪問時還說「國民黨不會放棄台灣的民主自由」；把一件理所當然的事說得這麼心虛，應該不會有人會感受到國民黨捍衛台灣的民主自由的決心與勇氣。

仔細端詳鄭麗文這些專訪內容，很容易看出她是一個不同於以往，完全出格的國民黨主席。諸如，即使只是在台灣，她只講「一個中國」，完全不談「一中各表」，循著這個脈絡，她也幾乎不談「中華民國存在的事實」。她是第一個肯認「普丁不是個獨裁者」的國民黨主席，也是第一個公開嫌台灣的國防預算太多的國民黨主席。凡此種種，都代表鄭麗文正在拆解傳統國民黨價值觀與史觀，以此作為未來「習鄭會」的通關密碼。

如果再對照近一個月來兩位新任的國民黨副主席蕭旭岑與張榮恭接連訪中，還拋出原本就不見容於台灣社會的「一國兩區」主張。即使再不關心政治的人，都可以嗅聞出國民黨紅統化已是現在進行式。

台灣民意接受紅統主張的人從不超過1成，那是政治意識型態的末流。如今，一個最接近紅統主張的人選上國民黨主席，並打算把國民黨的立場置換成她的政見，這形同是揹著國民黨往懸崖跳，是在進行「政治自殺」。為什麼鄭麗文要這樣做？這符合誰的政治利益？國民黨人首先得捫心自問。

另一方面，一個民主社會可以包容民意光譜裡有5％的極端派，但卻難以承擔最大在野黨你死我活的毀滅式對抗。台灣過去兩年的朝野惡鬥已是過去數十年之最了，如今還有一個帶著極端意見的最大在野黨主席，挾持著接近4成民意的最大在野黨，若繼續在立法院進行全面性的杯葛，那未來兩年更是絕無寧日。隨著鄭麗文當選就任掌權，這個問題又變成全台灣人的問題。

從「一中各表」到「一個中國」，從「避談統一」到欣然接受「統一女神」封號，從「是台灣人也是中國人」到「讓台灣人自豪說出我是中國人」，共產黨設定的議程顯然已經在台灣社會登堂入室。問題是，台灣人準備好怎麼應對了嗎？

