陳嘉宏專欄：不要讓共產黨對台灣「軟土深掘」

紥了一個「台獨」稻草人譏諷民進黨不敢修憲就是玩假的，這無非就是順著共產黨的邏輯在攻擊台灣的民主。圖片摘自總統府網站

鄭麗文日前突然叫陣賴清德，要他「別再演了」，既然口口聲聲要團結台灣，既然宣稱沒有台獨的必要，那就先廢除台獨黨綱。這個邏輯，跟日前有人嗆媒體人劉寶傑「敢主張台獨卻不敢修憲」有八十七分像。她們認為即使民進黨現在已經不再公開喊台獨了，但內心裡其實住著一個素樸的、危險的台獨主張，等到有朝一日時機成熟就會把「台獨」拿出來，再把中華民國與外省人推到海裡面去（30年前的趙少康語）。但這樣的說法既不瞭解台獨，也不瞭解民進黨，更不瞭解台灣的民主憲政，實在既荒唐又可笑。

民進黨的台獨黨綱寫於1991年10月的民進黨第五屆第一次全代會，這條文由現在還在本報寫專欄的民進黨創黨黨員林濁水等人起草，內容寫道：「台灣主權獨立，不屬於中華人民共和國且不及於中國大陸。」「基於國民主權原理，建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定。」嚴格說來，所謂的「台獨黨綱」其實應該正名為「台獨公投黨綱」。

很多人認為民進黨的「台獨公投黨綱」是為了對抗中國，這其實是誤解。民進黨創黨時面對的是國民黨的一黨獨大威權統治，所以主張台獨公投黨綱其實是為了要對抗國民黨的一中法統神話，希望能藉此進一步地解放台灣的社會力，爭取更大的民主。為此，當時的國民黨威權政府還因此炮製了「三合一敵人」一詞，把共匪、台獨、及國內陰謀分子（通常是黨外人士）一鍋炒，還通令三軍政戰必須一起對抗這三合一敵人。沒想到事隔30年後，國民黨卻聯手共產黨打壓對抗民進黨與台獨，歷史的荒謬與滑稽實在莫此為甚。

台獨黨綱也很快地面臨到挑戰，主因是隨著1996年台灣首次總統直選後，中共對台灣的民主發展極為焦慮，認為這是台灣打算正式脫離中國臍帶，所以不斷地強化文攻武嚇，台獨黨綱也因此成為每次選舉的箭靶。90年代後期，為邁向執政，民進黨開始一連串路線辯論與轉型，終於在1999年通過直到現在仍極為重要的〈台灣前途決議文〉，對所謂的「台獨」做出新的詮釋，內容寫道：「台灣是一主權獨立國家……台灣固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。」民進黨正式地接受了中華民國這個國號。

對民進黨人而言，決議文位階視同黨綱，後令又壓前令，所以每逢外界問起對台灣與中華民國主權立場時，民進黨人總以〈台灣前途決議文〉的說法為統一立場。但也有反對者認為，既然「台獨公投黨綱」已經沒有在用，那民進黨何不乾脆廢了這個黨綱，既可以讓共產黨比較「安心」，甚至如鄭麗文所言可以「團結台灣」。

但這說法的弔詭之處在於到底什麼叫「台獨」？如果民進黨的「台獨公投黨綱」是「台獨」，那民進黨的〈台灣前途決議文〉難道就不是「台獨」？難道說當民進黨廢除了台獨黨綱以後，中共就不再認為民進黨是個「台獨黨」，兩岸就可以重啟交流互動？對共產黨而言，台獨黨綱式的台獨是台獨，台灣前途決議文式的台獨也是台獨；一中各表的背後有兩個中國的影子是台獨，最後連台灣的選舉、台灣人的存在都是台獨。

其實「台獨」在台灣也只是一種合法的政治主張，不讓共產黨定義誰是「台獨」，其實是不讓共產黨定義台灣的民主，更是為了要保護台灣的民主。遺憾的是，台灣的最大在野黨主席到現在還用「台獨」在台灣內部找敵人，甚或紥了個「台獨稻草人」到處進行言論審查，嘲諷民進黨敢講台獨卻不敢修憲，宣稱台灣人絕不為「台獨」而戰，這無非就是順著共產黨的邏輯在攻擊台灣的民主。

共產黨的對台政策一直很清楚，就是它的「一中三段論」──中國只有一個，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分；只要是不同意共產黨的「一中三段論」者，即使你今天不是「台獨」，明天也可能會變「台獨」。若有人不能認知共產黨的底線，也不瞭解共產黨的惡性，還以為可以透過片面的讓步換來所謂的「和平」，那共產黨就會不斷地對你軟土深掘，直到你丟盔棄甲，潰不成軍，忘了自己老祖宗反共的遺訓，如同現在已不敢在共產黨面前倡言「一中各表」的國民黨人一樣。

那些摀著自己眼睛找「善意」的人，若非太傻，就是太壞。

