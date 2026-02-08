陳嘉宏專欄：從江啟臣的處境看國民黨的紅統不歸路
國民黨決定遲至三月底才完成下屆台中市長參選提名，這件事讓許多人對江啟臣此刻的處境感到不可思議。首先，江啟臣是國民黨內準備最久的台中市長參選人，即使在8年前他也只是以極微小的民調差距輸給盧秀燕；其次，江啟臣的民調仍領先他的主要競爭者楊瓊瓔有一大段距離，結局幾乎很難有懸念；第三、在勝負如此清楚的情況下還拉長民調期程，只會增加黨內整合的難度，更遠遠落後於早就起跑近半年的民進黨對手何欣純，對選舉造成不可測的風險，這作法完全不符常理。
國民黨中央明知不可而為之，許多人歸咎於黨主席鄭麗文欠缺經驗，沒有決斷力。但黨中央沒有決斷只是表象，何以致之才是關鍵。一個流傳甚廣的說法是江啟臣的「本土色彩」──他是喝過洋墨水的國民黨本土派系代表，黨主席任內曾想更動國民黨的九二共識神主牌未果，反引來共產黨的不滿與抵制，可說是目前國民黨少數數得出的「本土派」。如今這位旗幟鮮明的本土派掌門人提名橫生變數，很容易讓人聯想到來自對岸勢力的干預。
這個說法當然無法得到證實甚至會被否認，而我也認為國民黨中央終究會提名江啟臣參選台中市長。不過，透過江啟臣如今的處境，其實已經充分達到對國民黨人「殺雞儆猴」的效果：在國民黨內，不要明著違逆共產黨的意旨，更別想跟它鬥，否則一定會讓你付出意想不到的政治代價。
很多國民黨支持者對於鄭麗文當選國民黨主席樂見其成，認為這是「給年輕有戰力的人一個機會」、「就讓她做做看，做不好換下來就好」，但抱持這種看法的人恐怕都輕忽了國民黨主席這個職位所具備的戰略意義。國民黨主席固然已經不具備「以黨領政」的政治能量，但這項職務有兩項無法被取代的特性：第一、這項職務有足以匹敵執政黨主席，甚至是總統的政治話語權，足以形塑黨的形象；第二、黨主席擁有制訂黨內遊戲（公職提名）規則的權力，而這項權力在特定時候足以左右整個提名結果。
這就是共產黨幫助鄭麗文上位的戰略意涵，因為這形同讓共產黨掌握了一把通過國民黨決策中樞的鑰匙，是共產黨在國民黨身上植入的一塊「晶片」。這塊「晶片」既然可以對國民黨台中市長的提名人選表達看法，它自然也可以影響明年此時的國民黨總統提名布局。任何有意調整現階段國民黨兩岸路線，使其更貼近台灣主流民意的國民黨總統參選人都會因此受到制約。而隨著國民黨內有意角逐下屆總統的參選者越多，共產黨在其中扮演的角色就會越吃重。
從這個角度來看，盧秀燕在半年前只想當個「安樂侯」，放棄角逐國民黨主席顯然是一大失策。當總統提名的遊戲規則相當程度掌握在外力（共產黨）手裡，她就很難不就參選總統的政策路線與這個外力（共產黨）做出一定程度的妥協，儘管這樣的妥協將來一定會傷害國民黨總統參選人面向大選的能量。
國民黨曾經是一個有深厚親美傳統的政黨，但自從被「植入晶片」之後，其親中紅統的路線已經積重難返。這不僅見諸於鄭麗文各種荒誕不經的專訪言論，更表現副主席蕭旭岑那番「谷立言只比科長大一點而已」的輕蔑說法。蕭旭岑曾是極為資深的政治記者，還幹過多年的總統府副秘書長，他怎麼可能會不知道AIT處長對整個台美關係與台灣外交決策的關鍵地位？他明明知情還刻意這樣羞辱谷立言，除了是要明示現階段國民黨中央的親中反美路線，更是在要求黨內同志與支持者跟隨。
事有必至，理有固然，螃蟹無法直行，國民黨想玩死自己也只是內建本能。現在的問題是，這股紅統路線不僅挾持了國民黨，也挾持了台灣的反對民意。當國民黨不願自救，就只能寄望台灣人拒絕這個政黨胡搞瞎搞的荒唐行徑，絕不能讓台灣的自由民主跟著這股紅統逆流一起陪葬。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
陳嘉宏專欄：徐春鶯還身繫囹圄 李貞秀如何敢大放厥詞
鄭任汶專欄：地方派系已成為國民黨的脊梁
洪耀南專欄：清洗還沒停止 習近平在等待時間換血
帶嬌妻買彩券「1舉動」挨酸沒臉見人 吊車大王罕動怒：說話要留口德
其他人也在看
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
妓女淚求「帶我走」！張伯駒賭命救潘素，20年後她成畫壇傳奇
1935年的上海灘，一名妓女懇求張伯駒：「帶我走吧！我還是清白之身！」一場驚動黑白兩道的「贖人」行動，在金錢與軍權的碰撞中，悄然拉開了這段跨越世紀的驚人因緣。當時，名列民國四公子的張伯駒，正試圖從青樓救出年僅19歲的潘素，卻意外捲入軍方權力的漩渦；這場連銀元都失效的死局，最終不得不驚動青幫大亨杜月笙親自出面調停，也從此改寫了中國近代文化史的命運。（記者唐家興）
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多
日本在本月8日舉行眾議院大選，雖然早上因大雪，投票率一度低落，但下午待下雪減緩後，投票人潮逐漸湧現，《共同社》報導指出，這次投票率應在56%。台灣時間晚間7時進行開票作業，開票約3小時後，日本首相高市早苗所屬的自民黨，以及維新會等小黨聯盟的票數，確定可以拿下國會3分之2席次。直到開票接近尾聲，自民黨單一黨就拿下3分之2席次，也創下自民黨自創黨以來獲得最多席次的一次，因此這可以說是高市早苗的大勝利，挽救自民黨在2024年選情的低迷氣氛。
快訊》高市早苗壓倒性大勝！自民黨聯手維新會過半 續掌日本政權
[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉今（8）日晚間開票，日本首相兼自民黨總裁高市早苗傳出捷報。根據日本放送協會 NHK 即時開票統計，截至台灣時間晚間8點10分，自民黨與 日本維新會 合計已拿下248席，正式跨越過半門檻233席，其中自民黨225席、維新會23席，展現壓倒性優勢，高市早苗成功鞏固執政基礎。 此次選舉由高市早苗主導，在短時間內解散國會並迅速敲定投票日期，選戰節奏緊湊，也成為各界關注焦點。根據《NHK》出口民調與情勢分析，自民黨在本次眾議院選舉中，席次可望上看300席，遠高於單獨過半所需的233席，高市早苗預料將持續執政。 《NHK》進一步指出，若自民黨與日本維新會持續維持合作關係，合計席次上看310席，將占眾議院總席次三分之二，握有修憲等關鍵議程的主導權。相較之下，反對陣營「中央改革聯盟」席次恐從選前的172席大幅腰斬，國會版圖出現明顯變化。查看原文更多Newtalk新聞報導日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數日本大選》朝野屏息關注4組不同數字的攻防線
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
台股將封關休市11天 美股超級財報周登場 科技消費股牽動台股供應鏈 MSCI 2月11日公布季度調整名單｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股2月11日封關休市11天，抱股過年需注意！美股超級財報周登場，科技消費股牽動台股供應鏈；MSCI台灣權重21.06%超越中國大陸，2月11日公布季度調整名單。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...