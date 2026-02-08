陳嘉宏專欄：從江啟臣的處境看國民黨的紅統不歸路

國民黨曾經是一個有深厚親美傳統的政黨，但自從被「植入晶片」之後，親中紅統的路線已經積重難返。李智為攝影

國民黨決定遲至三月底才完成下屆台中市長參選提名，這件事讓許多人對江啟臣此刻的處境感到不可思議。首先，江啟臣是國民黨內準備最久的台中市長參選人，即使在8年前他也只是以極微小的民調差距輸給盧秀燕；其次，江啟臣的民調仍領先他的主要競爭者楊瓊瓔有一大段距離，結局幾乎很難有懸念；第三、在勝負如此清楚的情況下還拉長民調期程，只會增加黨內整合的難度，更遠遠落後於早就起跑近半年的民進黨對手何欣純，對選舉造成不可測的風險，這作法完全不符常理。

國民黨中央明知不可而為之，許多人歸咎於黨主席鄭麗文欠缺經驗，沒有決斷力。但黨中央沒有決斷只是表象，何以致之才是關鍵。一個流傳甚廣的說法是江啟臣的「本土色彩」──他是喝過洋墨水的國民黨本土派系代表，黨主席任內曾想更動國民黨的九二共識神主牌未果，反引來共產黨的不滿與抵制，可說是目前國民黨少數數得出的「本土派」。如今這位旗幟鮮明的本土派掌門人提名橫生變數，很容易讓人聯想到來自對岸勢力的干預。

這個說法當然無法得到證實甚至會被否認，而我也認為國民黨中央終究會提名江啟臣參選台中市長。不過，透過江啟臣如今的處境，其實已經充分達到對國民黨人「殺雞儆猴」的效果：在國民黨內，不要明著違逆共產黨的意旨，更別想跟它鬥，否則一定會讓你付出意想不到的政治代價。

很多國民黨支持者對於鄭麗文當選國民黨主席樂見其成，認為這是「給年輕有戰力的人一個機會」、「就讓她做做看，做不好換下來就好」，但抱持這種看法的人恐怕都輕忽了國民黨主席這個職位所具備的戰略意義。國民黨主席固然已經不具備「以黨領政」的政治能量，但這項職務有兩項無法被取代的特性：第一、這項職務有足以匹敵執政黨主席，甚至是總統的政治話語權，足以形塑黨的形象；第二、黨主席擁有制訂黨內遊戲（公職提名）規則的權力，而這項權力在特定時候足以左右整個提名結果。

這就是共產黨幫助鄭麗文上位的戰略意涵，因為這形同讓共產黨掌握了一把通過國民黨決策中樞的鑰匙，是共產黨在國民黨身上植入的一塊「晶片」。這塊「晶片」既然可以對國民黨台中市長的提名人選表達看法，它自然也可以影響明年此時的國民黨總統提名布局。任何有意調整現階段國民黨兩岸路線，使其更貼近台灣主流民意的國民黨總統參選人都會因此受到制約。而隨著國民黨內有意角逐下屆總統的參選者越多，共產黨在其中扮演的角色就會越吃重。

從這個角度來看，盧秀燕在半年前只想當個「安樂侯」，放棄角逐國民黨主席顯然是一大失策。當總統提名的遊戲規則相當程度掌握在外力（共產黨）手裡，她就很難不就參選總統的政策路線與這個外力（共產黨）做出一定程度的妥協，儘管這樣的妥協將來一定會傷害國民黨總統參選人面向大選的能量。

國民黨曾經是一個有深厚親美傳統的政黨，但自從被「植入晶片」之後，其親中紅統的路線已經積重難返。這不僅見諸於鄭麗文各種荒誕不經的專訪言論，更表現副主席蕭旭岑那番「谷立言只比科長大一點而已」的輕蔑說法。蕭旭岑曾是極為資深的政治記者，還幹過多年的總統府副秘書長，他怎麼可能會不知道AIT處長對整個台美關係與台灣外交決策的關鍵地位？他明明知情還刻意這樣羞辱谷立言，除了是要明示現階段國民黨中央的親中反美路線，更是在要求黨內同志與支持者跟隨。

事有必至，理有固然，螃蟹無法直行，國民黨想玩死自己也只是內建本能。現在的問題是，這股紅統路線不僅挾持了國民黨，也挾持了台灣的反對民意。當國民黨不願自救，就只能寄望台灣人拒絕這個政黨胡搞瞎搞的荒唐行徑，絕不能讓台灣的自由民主跟著這股紅統逆流一起陪葬。

