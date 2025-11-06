陳嘉宏專欄：林岱樺的問題已經是賴清德的問題

對民進黨支持者而言，林岱樺的「犯行」是難以承受也不可原諒的。圖片取自《鏡電視》直播

黃國昌常常一張嘴就說謊，他聲援林岱樺的說法也是。林岱樺的案子，今年6月就已經起訴了，起訴書已經公開，相關的卷宗也已經隨案移送，很多人都看得到；黃國昌說此案是檢察官勾結媒體違反偵查不公開，根本胡說八道。此外，林岱樺牽涉的是盜用助理費的貪瀆案，而她有沒有對一同涉案的「師父」釋煌智說出「老公」、「愛你的小女子」等等曖昧字眼，同案移送的卷宗都有記載，更應該被公評，這跟黃國昌說的「讓一個單身女性情何以堪」毫無關係。

黃國昌假情假意聲援林岱樺，將造成兩個可預見的後果：第一、他在呼籲小草，甚至包括若干藍營支持就介入明年初的民進黨高雄市長全民調初選，一旦假民調成真，民進黨初選機制將崩潰，屆時綠營的高雄市長佈局將亂成一鍋粥。第二、民眾黨在明年底的地方選舉裡欠缺實力派人選，他在預留將來與林岱樺結盟的空間。

這是黃國昌的陽謀，他撥的是穩贏不輸的算盤。那剩下的就是民進黨，特別是賴清德與林岱樺所屬正國會老大林佳龍之間的難題了。

林岱樺與邱議瑩同為此刻民進黨最資深的高雄市立委，她們在2001年同時進入立法院，但不同於邱議瑩與各派系交好，林岱樺在民進黨內顯得特立獨行。她與國會記者幾乎不往來，但基層實力卻異常雄厚，在立委選制改為單一選區後，幾乎每一屆選舉都以超過6成的懸殊票數擊敗國民黨對手。林岱樺不算是一個「聽話」的立委，她在同婚法案、攸關動物放生的《野生動物保育法》及納管宗教團體的《財團法人法》都與民進黨主流意見不符，卻很早就展現角逐高雄市長的雄心。她對於本屆綠營的高雄市長初選一直勢在必得，直到發生這件盜用助理費的貪瀆案。

對民進黨支持者而言，林岱樺的「犯行」是難以承受也不可原諒的：第一、林岱樺的助理費案於今年6月起訴，按時程推估明年中旬將一審宣判，那正是市長選舉即將進入白熱化的階段，綠營支持者不可能接受一個涉貪有罪者擔任市長，這是民進黨承擔不起的風險。第二、林岱樺與釋煌智之間的曖昧對話，以及她當年力擋《財團法人法》維護宗教團體利益聯想，勢必會成為大選時對手攻擊的焦點，而民進黨幾乎無法辯護。第三、林岱樺是當年唯一對同婚法案投下反對票的民進黨立委，這一定會讓她流失相當程度的年輕選票，一旦選情緊繃，這2到3％的年輕票就可能成為壓倒駱駝的最後一根稻草。

以上，正是一週前林佳龍率領正國會力挺林岱樺，引發綠營支持者群情譁然的原因，但林佳龍的考量也不難理解。首先，他是派系老大，而林岱樺是初選資格未被剝奪派系立委，老大對同志落難表達該有的情義，本是情理之中；尤其不讓林岱樺感到被排擠放逐，這有可能在最後關頭拉住林岱樺免於退黨參選。

另一個難以言說的理由是林佳龍在展現自己的派系實力與能量。只是，到底要展現多少「實力」？黨主席賴清德怎麼解讀？最後如何收場？並不容易拿捏。林佳龍正周旋於黨員觀感與總統意志之間，這是高難度的政治工程，偏偏這一向不是林佳龍的強項。

高雄市長是民進黨在明年地方選舉不能丟的政治堡壘，成與敗，票數開得如何？也普遍被民進黨人視為現任市長陳其邁能否更上層樓的重要指標；但此刻，林岱樺的動向已成為其中的關鍵變數。賴清德先是錯過了第一時間快刀斬亂麻的機會，導致黨內不同派系藉這場初選互相角力，加上初選規則已被在野黨政治化，身為總統兼黨主席的必須展現該有的決斷；否則，情況還會繼續惡化下去。

