陳嘉宏專欄：民進黨在台北市的創傷症候群

民進黨屢屢兵敗首都的原因不在於選民結構，而在於它始終無法掌握台北市選民的脾性。圖片由《鏡週刊》提供

在討論民進黨應該提名誰參選台北市長之前，應該先回頭看看陳時中參選台北市長的過程與遭遇。

毫無疑問，陳時中是4年前民進黨在台北市所能推出最高等級的明星戰將。儘管就參選的角度他年紀稍長，不過在疫情籠罩全世界的那3年期間，陳時中所率領的防疫團隊無論就死亡率、感染率、口罩及疫苗接種普及率、資訊透明度及維持社會正常運作等指標，都在全世界名列前茅，他個人的滿意度也一度超過8成。但最後的選舉結果並不理想，在「三角督」的情況下，陳時中只拿下第二名，43.4萬的得票數及31.9％的得票率甚至低於民進黨在台北市的基本盤。

關於這場敗選，民進黨事後有非常多的檢討；諸如，候選人年紀太大、老派，對選民沒有新鮮感，選戰技術的失誤（免治馬桶廣告事件）等等；不過，最後最聚焦的卻是陳時中的「仇恨值」太高，認為他身上累積了過多人對現實生活的憤懣。只是，陳時中擔任防疫指揮官明明都是在救人，他個人充滿同理心的「指揮官語錄」在疫情期間也曾緩解無數國人的焦慮，所謂的「仇恨值」到底從何而來呢？其實，就是透過選舉攻防不斷地切割炒作指揮中心的每一項政策權衡，放大每一位曾在防疫作為中受到「委屈」者的相對剝奪感。

諸如，把航空機組員的「3+11」說成是造成疫情擴大的破口；炒作「普篩」及「類普篩」等專業議題，把這些被否決的防疫作為扭曲成「陳時中害死人」；把高端疫苗研發扭曲成「政治凌駕專業」、「圖利綠友友」，黃珊珊攻訐陳時中是在「謀財害命」，蔣萬安更在選戰中拋出「疫情七問」主打「疫苗黑箱」，批評陳時中疫苗採購不誠實、防疫政策不到位、防疫物資不充足，「他的經驗就是一直把事情搞砸」。

國產高端疫苗在疫情期間宛若過街老鼠幾無容身之地，但最後在2024年中出刊的的美國疾病管制局（CDC）官方期刊《新興傳染病》裡，高端疫苗對重症與死亡的保護力高達91.0%，高於莫德納的81.8%、AZ的65.7%，幾乎與BNT95.8%相仿，副作用還更少，形同還給陳時中及高端疫苗一個公道。但那又如何？那些選戰過程中抹黑陳時中造謠高端疫苗者從沒有一句道歉。

不只如此，時任國民黨台北市議員徐巧芯還在一旁幫忙助攻。她公開陳時中餐敘的偷拍照片與影片，指控陳時中對女性友人伸出「鹹豬手」「十指緊扣」，影射他性騷擾與對婚姻不忠。事後證明，這些照片都是由現在很紅的「黃國昌狗仔偷拍集團」所提供的照片，看圖說故事的背後其實是一場正常飲宴後的送往迎來。但即使如此，已經成功把陳時中「交往複雜」、「私生活不檢點」的印象值入特定人腦中。

凡此種種，累積了民進黨在台北市的創傷症候群──儘管知道這是很關鍵的首都之戰，儘管知道台北市的選舉在地方選舉具有領頭羊的效果，儘管也很努力地提出看起來最沒有爭議、最具明星光環的候選人，但最後還是輸得一屁股。這也是許多人想到鄭麗君參選台北市長時的暗影──儘管鄭麗君兼具女性與知性的特質，儘管她4年文化部長的政績卓越幾無惡評，儘管她在主掌台美經貿談判的過程裡低調沈潛卻拿到超乎預期的好成績，但沒有人能預料得到她一旦投身選戰會被怎麼樣攻擊？而缺乏選戰經驗的她能否承擔並轉化？儘管她是卓內閣裡少數僅見的瑰寶，但很難說台北市民最後是不是會把她當成糟糠。

這也是王世堅會在此刻浮出台面的原因：首先，他言語趣味，自帶流量，在年輕族群的支持度絲毫不遜任何候選人。其次，他與民進黨當權派若即若離，這似乎比較符合台北選民的胃口。第三，他從政爭議不斷，樹敵無數，甚至時隔8年兩度因開房間婚外情上了《壹週刊》的封面，。但正因為虱多不癢，破罐破摔，台北市民的「仇恨值」近不了他的身。問題關鍵在於，讓這樣的政治人物在台北市領銜代表民進黨，賴清德願意嗎？

事實上，比起1994年陳水扁首次（也是唯一一次）以民進黨之姿當選台北市長，現在的台北市選民結構已經較32年前對民進黨友善許多。民進黨屢屢兵敗首都的原因不在於選民結構，而在於它始終無法掌握台北市選民的脾性，尤其是過去10年民進黨在中央的長期執政，更深化了這樣的逆境。想要突破這樣的困局，民進黨必須試著從選戰議題設定的角度來回推自己的候選人，「說教」肯定是不行的，台北市民根本不吃你這一套。

