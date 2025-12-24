陳嘉宏專欄：立委要花錢 等選上總統再說

只要能選上總統，藍白要如何中止年改，甚至回溯年金給付到哪一年，都是他們的權力。李智為攝影

憲法法庭「復活」之後，行政院是否延續先前的作法選擇不副署已經三讀立法的「中止年改案」？這個問題或可回到兩項判準：第一，立法院三讀法案是否存在「一望即知」的違憲問題；第二，三讀法案是否存在嚴重窒礙行甚至違背責任政治的問題。若中止年改案有上述其中一項問題，即應慎重考慮不副署；若兩項問題兼具，行政院當然不該副署。

第一、《憲法》第70條規定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」唯恐立委看不懂，大法官釋字第264號進一步說：「對於行政院所提預算案為增加支出之提議，雖係以委員提案方式作成，實質上仍與前述憲法規定牴觸，自不生效力。」但還是有立委用「總額不增加，預算科目調挪」的方式變花樣，於是大法官釋字第391號又說，「（此一作法）要難謂非上開憲法所指增加支出提議之一種，復涉及施政計畫內容之變動與調整，易導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，有違行政權與立法權分立。」

來自《憲法》與釋憲者的要求很清楚，只要是花錢的案子，就一定必須是由行政院提案、閣揆同意才能做。而既然中止年改案將加速公教年金破產，甚至導致政府在未來必須提撥高達7千億經費來填補年金窟窿，當然屬於「增加支出之提議」，當然應該受《憲法》第70條規範。此為一望即知的違憲法令，自始就不該生效副署。

第二、副署就是負責，閣揆副署了，就是閣揆簽名負責；閣揆沒辦法負責的東西，就不應該副署。而立法院對於一個無法（不願）執行它多數意見的閣揆其實也有反制辦法，那就是依《憲法》增修條文第3條第2項，以及釋字第520號揭示的路徑發動倒閣，由民意就此一政策進行最後的裁判。

毫無疑問地，「中止年改案」是國民黨與民眾黨的政策，不是民進黨的政策，既然不是民進黨的政策，卓榮泰如何能副署負責？如果他勉強簽了字，這個政策將來出了問題，是要找胡亂立法的立法院還是負責執行的行政院來負責？這正是大法官從釋字第391號到釋字第520號所不斷揭示我國《憲法》權力分立、責任政治的道理。

第三、也有人建議，既然憲法法庭已經「復活」了，何不直接副署公布？讓憲法法庭來判決中止年改案是否有違憲的問題。我反對這個作法，理由有二：1、法律一經公布隨即生效，以此次修改的《公務人員退休資遣撫卹法》為例，若干地方政府極可能立刻以「墊付代發」的方式發放新的年金，這不僅造成一國多制，將來若中止年改案遭判決違憲，發出去的錢還要追回，勢必惹來更大的民怨。2、重新運作的憲法法庭已積案如山，尚待恢復元氣，行政部門不應該把所有政治性案件一股腦丟給憲法法庭解決，不斷讓憲法法庭不斷捲入政治紛爭𥚃，只會持續耗損憲法法庭的正當性。

再說一次，無論是依照《憲法》或者依照現行法律，只要行政院不同意，立法院就沒有權力做出任何增加支出的法律案、預算案與決議案。國民黨與民眾黨若認為中止年改案很重要，那就請他們自己將這項政策列為2028年總統大選的共同政見，努力爭取民眾支持；只要能選上總統，藍白要如何中止年改，甚至回溯年金給付到哪一年，都是他們的權力。立法不是行政，天底下沒有在野黨開支票，執政黨負責買單的道理，絕不容這樣的旁門左道掏空台灣的未來。

