陳嘉宏專欄：「紫雲黃氏」現在打什麼算盤？

對黃國昌而言，前路凶險，就算只剩2分的實力也必須說10分的話。李智為攝影

黃國昌跟蔡正元之間的恩怨，要從2012年的旺中中嘉購併案說起。當時的黃國昌旗幟鮮明地站在反旺中一方，引來蔡正元的猛烈抨擊，指控黃根本是在幫《自由時報》打擊另一個媒體；蔡甚至以黃任職的中研院法研所「績效太差」為由，主張刪除中研院的預算。這樣的恩怨延續到2014年的港湖「割闌委」行動，黃國昌與陳為廷等人發起罷免立委蔡正元的運動，黃甚至在臉書發出祭品文，宣稱若罷免投票率能過半，「將為港湖的中學生提供100小時的免費英文輔導」。儘管最後罷免未成，但兩人一路互相謾罵一直延續到2024年總統選前。

但天下沒有解不開的冤仇，幾天前，黃國昌來到蔡正元的直播節目接受訪談，滿臉謙卑地聊起他的身份認同與兩岸政治。黃國昌說，他每年清明節回去拜拜，那墓碑上面就刻了「紫雲」，「就是我們祖先來的福建地名。」蔡正元事後進一步考究聲稱黃國昌出自「泉州紫雲黃氏」，他的祖先獻建「開元寺」更是功在漢傳佛教。黃國昌還說，如果川普與習近平都能夠談，「我們為什麼不肯跟對岸（談）？」他宣稱，去美國前，他對這件事（訪中）顧慮比較多；去了美國之後，顧慮反而低了，「現在講還太早，我最關心的是台商朋友在那邊的權益。」

有人說這是黃國昌「徹底放下太陽花偽裝」的政治表態，這句話固然沒錯；但真正的問題是：「為什麼是現在？」「這對此刻台灣政治版圖的移動有何意義？」要回答上述兩個問題，就得從黃國昌現在的政治處境談起。

從柯文哲交保之後，民眾黨內的政治天平急速地往柯文哲身上傾斜，所有看風向的白營政客都知道，黃國昌時代已經結束了，柯文哲才是將來民眾黨內大小事情最後的拍板者。加上柯文哲執意讓兩年條款生效讓黃國昌卸任立委，這形同讓涉入貪瀆案的黃國昌身處極不確定的法律風險之中；如此兔死狗烹，更讓現在的黃國昌點滴在心頭。黃國昌心知肚明，民眾黨已非他能久待之地，為了自保，他必須為下階段的政治棲身之所累積政治籌碼。

但想要快速地累積自己的政治籌碼並不容易，最有效的方法就是端出一個更明確、更激進、更不容置疑的政治主張。所以，好不容易去了一趟美國，外界本以為這是他為《國防特別條例》精心設計的下台階，結果他回國後竟稱：「我反對的意見只有更強烈」。明明台美雙方談好的《特別條例》版本就在立法院待審，他卻慢條斯理端出一本法理不通，漏洞百出的《軍購特別條例》，還把軍購總金額從1兆2500億大砍到只剩4千億，刪掉6成8的預算，形同是在否決這本軍購案。

黃國昌當然知道他這樣幹會讓自己在美國人心目中「臭掉」，但他不在乎；因為在柯文哲的制約下，他在白營已經變不出花樣，必須儘速往國民黨靠攏。所以他叫陣賴清德、卓榮泰出來與他進行大選等級的電視辯論，公開宣稱「拉下賴瑞隆是藍白共識」，為的是取悅泛藍支持者；所有國民黨想做而不方便做的事，他都可以充作泛藍的側翼先鋒。他尤其不能在美國人的壓力下示弱轉向，相反地，為了向國民黨支持者輸誠交心，他還要加蔥加料幫忙洗地。

至於自稱「紫雲黃氏」，表達有意訪中的高度意願，則代表黃國昌繼續在「買保險」；反正現在國共一家親，說點共產黨愛聽的話準沒錯。這當中的邏輯，與他那位生意失敗，金流吃緊，只好到中國「坦胸露背笑迎春」的好友館長，完全是殊途同歸。

沒了立委身分的民眾黨主席就沒有麥克風，是個空殼黨主席。對黃國昌而言，前路凶險，所以他必須努力地裝神弄鬼，將自己僅剩的籌碼玩到淋漓盡致，才有九死一生的機會。問題是，一個在短短10年內，把自己從「太陽花戰神」玩到變成「紫雲黃氏」的政客，理應早已信用破產，身敗名裂，但台灣政壇為何容他這樣天天信口雌黃，顛倒是非？

