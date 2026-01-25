陳嘉宏專欄：谷立言與CK楊 國民黨聽誰的？
CK楊，本名楊建綱，是國民黨長期的神祕金主。在極為有限的資料裡，知道他出身軍旅，是一家專營資訊軟體服務的異康公司的董事長。許多人對CK楊有印象是在2023年侯友宜代表國民黨參選總統期間，原本力挺侯友宜的鄭麗文突然態度大轉變改為「倒侯」，時任侯友宜競辦執行長金溥聰跳出來說：「（鄭麗文）為何要鬧，後面金主是誰，打的是什麼算盤，我都知道內情。」金溥聰口中這位唆使鄭麗文改變態度進而「倒侯」的金主，就是CK楊。
CK楊是個有錢的生意人，他關注國民黨不是要用錢來滾錢，而是要實際地影響政治；這種不求名利只求影響力的金主，往往更能得到政客信服與支持。所以，他當年支持吳敦義擔任國民黨主席之後，吳敦義甘冒不諱，在2020年大選前端出一份引發社會譁然，重創國民黨大選選情的不分區立委名單，據傳聞就有CK楊的手筆。而CK楊從鄭麗文還只是個藍營名嘴時就開始投資她，鄭參選主席時更一路力挺，這更讓CK楊對目前的國民黨路線擁有絕對的影響力。
CK楊一向低調神秘，不過，為了《國防特別條例》以及《台美關稅協議》，他幾天前在一場與國民黨立委的會面𥚃以〈重新撐起國民黨那根脊梁〉為題發表專題演講。包括此刻的國民黨領導階層以及絕大多數的黨團立委都到場聆聽，也讓外界得見他的廬山真面目與尖銳的觀點，諸如：
「1.2兆台幣的武器採購加上後勤維修，未來每年的年度國防預算高達1.4兆元，幾乎佔歲出50%，屆時該如何拚經濟民生？」
「台美關稅協議猶如生前契約，尤其台積電整個產業鏈被美方搬走，等於美國上天堂、台灣下地獄，數10兆產值免費奉送。」
「國民黨對台積電貢獻眾多，你們有拿台積電有給的政治獻金嗎？對美國壓力，在野黨必須硬起來，透過立法手段，像是推動《半導體晶片對外投資國安保護條例》等科技保護措施，將先進製程留在台灣。」
CK楊的這些觀點與網路上一知半解的反美反綠論述相仿，其實卑之無甚高論，目的無非就是要國民黨立院黨團硬起來否決《國防特別條例》與《台美關稅協議》。姑且不論這些粗糙論述背後有多少不堪檢驗之處，這場反美反軍購大金主與國民黨立委的演講餐敘的背後，有諸多值得深究的問題：
第一、CK楊從來不輕易拋頭露面，曾有國民黨人用：「他想找你你就會看到他，但你永遠找不到他。」來形容他的神秘。如今，CK楊打破罣礙從幕後走向幕前，直接面向所有的國民黨立委，顯見CK楊等人對於封殺《國防特別條例》與《台美關稅協議》的急切與決心。那些還認為國民黨「不敢」與美國決裂的人，恐怕低估相關情勢惡化的程度。
第二、這場不公開的餐會最後卻見諸報端，也代表國民黨內部的確不少人對於「黨主席金主跑來對立院黨團演講」感到不滿。不過，與國民黨內始終不乏反對此刻全面杯葛民進黨施政的路線一樣，當不同的看法不敢公開表述，激進的對抗路線就騎劫了整個國民黨，這正是目前藍綠激烈對抗的深沈原因。
第三、國民黨是個擁有親美傳統的政黨，AIT對於如何遊說並掌握國民黨的政治意向一向有高度把握。不過，從《國防特別條例》連續8次無法送出立法院程序委員會，再到一位反美金主的演講可以找來所有國民黨高層及幾乎整個國民黨立院黨團到場聆聽教誨，恐怕連谷立言都得自嘆弗如，AIT應該重新惦量自己對國民黨的影響力。
CK楊要國民黨「重新撐起那根脊梁」，這根「脊梁」從來不會出現在國共關係上，而是要國民黨立委們用「反美」來證明自己。現在的這個國民黨，既非半世紀前兩蔣時代那個反共抗俄依賴美援的國民黨，也非30年前李登輝時期那個時刻以美國意向馬首是瞻的國民黨，甚至也不是15年前馬英九執政時那個堅持中華民國本位循序開放兩岸關係的國民黨。AIT早認清楚這一點，對於國民黨與台灣的政局會有更清朗的認識與決斷。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
陳嘉宏專欄：民進黨在台北市的創傷症候群
曝美台合作無人機、設彈藥測試場 谷立言重申：拒止任何企圖奪取台灣的能力
紀永添專欄：無人載具發展不斷創新 台灣必須急起直追
台南妹子看心臟科「診間一堆人」怒控：胸部被看光 診所這樣回應
其他人也在看
民眾黨自提軍購特別條例明定採購內容 預算上限僅4000億且「一年一期」要國會同意才可續編
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導民眾黨主席暨立院黨團總召黃國昌今（26）日公布黨版軍購特別條例，將行政院版本規劃的8年1.25兆元改「一年一期」方式編列，...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
藍白擬「爭議法案大清倉」闖關三讀 行政院回應了
立法院本會期進入最後一週時間，藍白已決定30日只處理38項新興計畫預算，屆時助理費除罪化、不在籍投票等爭議法案恐怕都會闖關。對此，行政院發言人李慧芝表示，應儘速審議對民生有幫助、對國家有增益對地方有建設、以及對國防有提升的總預算案、國防特別條例及法案，立法院延會不該是在野黨處理爭議性法案的政治時間。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 11則留言
川普極端簡化國際競爭 把北約與聯合國視為「敵人」
吳芳銘／政治經濟觀察員鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄭麗文侯友宜心結不解 國民黨2026選舉危矣！
政治上的問題百百種，但可以說最嚴重的是心結，但凡人與人之間，有了心結，事情就不單純，情緒就複雜了。而這種致命的問題，不是一時就可以解決，但也不是久拖就能迎刃而解。重點在於，想開了，看開了，理解了，就有轉圜的餘地了。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 30則留言
立院會期倒數! 藍白恐強推爭議法案三讀 綠:阻擋到底
政治中心／綜合報導立法院延長會期即將結束，綠營預料國民黨團會把日前社會爭議太大暫時喊停的幾項法案一次提出來表決，包含黨產條例，民進黨團質問"國家財產為什麼不還"、也要他們別為了幫顏寬恒的貪污助理費解套，量身訂做修法，藍營則說"不管正不正義，立法院的規則就是數人頭"，但民團反斥，認為法案都不符民意。「助理聘任黑箱。」拿起手舉版，公督盟狂轟國民黨團把助理費制度關進黑箱，這個案子可能在本周五延會結束前，被拿來三讀。公民監督國會聯盟理事長張宏林：「國民黨跟民眾黨，在這個會期完全不公布他的助理聘用，用誰都不敢公開的狀況之下，你們憑什麼要來增加立委助理的這些資源，不出席不開會不提案吊車尾的全部都是國民黨。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）時代力量副秘書長劉品辰：「（媒體報導說）牛煦庭的版本，就是要給有司法審判壓力的立委交代，他就是想要即刻適用就是量身打造，這就是要溯及既往讓現在在打，顏寬恒跟高虹安的官司，可以因此獲得某種程度上的豁免。」痛批助理費除罪化是增加立委小金庫、為政治盟友司法解套的雙重自肥，因阻力過大喊停離島建設條例、讓中天復活的"廣電法修法"、替婦聯會及救國團解套的黨產條例修法。都可能一起闖關。立委（國）賴士葆：「不管爭不爭議在這裡數人頭，請民進黨團也尊重立法院的議事規則。」立委（民）范雲：「既然曾經是國家的，那為什麼到現在，不願意依法歸還給國家，柯文哲市長在市長任期，就要求救國團把財產回歸台北市，不能贊同把貪污合法化，如果國民黨為了顏寬恒的壓力，在禮拜五要表決的話，所有縣市首長候選人都要，大家都會仔細睜眼看著他們的投票紀錄。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）議場大戰比人頭，民進黨團揚言阻擋到底，民團經濟民主連合也號召周二集結立法院遊行，國會外頭怒吼，告訴在野陣營並非席次多就可為所欲為。原文出處：立院會期倒數！藍白恐強推爭議法案三讀 綠揚言阻擋到底、民團集結抗議 更多民視新聞報導國民黨太囂張！放話「爭議法案」週五大清倉 綠委批3法最自肥藍委批軍購案裝神弄鬼 顧立雄嗆：講了也不聽指民眾黨提軍購刪2關鍵 沈伯洋酸：叫你國防部長民視影音 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
地方創生的想像與現實（下）：魚與熊掌的矛盾
2018年，台灣的蔡英文政府借鑒安倍晉三，提出地方創生政策，但其根源更早可以追溯到1994年的社區營造和2010年的農村再生。迄今為止，地方創生已經從1.0到3.0，政策目標也隨之變動。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 2則留言
棧五、棧六華麗轉身 高雄亞灣智慧科技新基地正式亮相
因應行政院「亞灣2.0—智慧科技創新園區推動方案」，市府積極推動港區老舊倉庫升級，打造智慧科技產業進駐基地，棧五庫已由電子大廠和碩集團率先進駐，成立「亞灣數位轉型研訓基地」；棧六庫也完成整建，預計待招商後立即啟用，目標打造亞灣成為國際級智慧科技中心。品觀點 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
高中木聯》蔡銘祐直球對決飆15K完封 嘉中搶關鍵一勝
【賽會特約記者王婉玲高雄報導】賽前尚未開胡的兩隊今天(26日)力拚晉級關鍵一勝，嘉義高中靠著先發投手蔡銘祐15K完封好投，以及隊長葉信杉猛打賞帶領下，終場以6比0擊敗中興商工，在高中木棒...智林體育台 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
臺美關稅協議是否掏空臺灣？關鍵三議題
臺美協議公布後，社會上有兩種極端意見，一方認為這是配合川普總統壯大美國、掏空臺灣，賴清德總統難辭其咎。但是另一方卻認為這項協議有利於臺灣，行政院副院長鄭麗君代表談判有功。一份協議，朝野政黨的解讀卻南轅北轍，何以如此？這是因為很多人的分析沒有聚焦。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 4則留言
關於講「國語」 郝龍斌大勝張亞中
陳文卿／環保服務業鏡報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
【換日線旅行】歐洲旅遊完整入門指南，零經驗也不怕！
長久以來，受限於預算與飛行距離，台灣人出國旅遊的前十大熱門目的地，多半集中在東亞、東南亞和美國。但隨著台灣護照的免簽優勢，以及申根區內便利的跨國交通，歐洲逐漸成為越來越多人嚮往的旅行地。截然不同的城市風貌、深厚的歷史文化，以及高緯度地區獨有的自然景色，讓歐洲成為許多人心中必造訪的大陸。換日線Crossing ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國再下指導棋？國共論壇卡關爆出竟是因「國民黨擋軍購不到位」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後積極向中國靠攏，傳出國民黨積極恢復停辦9年的國共論壇，預計由國民黨副主席蕭旭岑率團出席，原訂是在1月27日至29日，不過就有黨內人士透露延至2月，且會轉型為智庫交流。有媒體報導揭露，北京中央透過國台辦告訴國民黨，雙方須具備足夠互信，並要求國民黨提出更多實際作為。 根據自由時報報導，國民黨高層多次透過管道表達在農曆年前恢復「國共論壇」及安排「鄭習會」的強烈意願，然而，北京認為國民黨對阻擋軍購、確立「原汁原味九二共識」及推動有助「中國人認同」的各項努力不夠到位，要求先專注於雙方「足夠而深刻的互信」，並再提3項具體指標。 報導指出，3項具體指標包括，1.25兆元軍購預算絕對不能通過，對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場、不能模糊以對，以及絕對不能支持台美供應鏈合作。在國台辦轉達相關北京態度之後，過去2週國民黨除了接續釋出將以「智庫交流」取代傳統形式的「國共論壇」以降低期望值， 報導續指，國民黨內高層也緊急研商對策，包括透過黨內重要大老名義邀集黨團立委參加座談會，將北京立場「轉譯」為僅僅是「不同西方友盟觀點」，希望黨籍立委在杯葛軍購、反對台美供應新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍神祕金主「CK楊」要求強力監督軍購、關稅 學者批：已是「境外代理人」
即時中心／綜合報導藍白在立院聯手9度封殺國防特別條例預算，國安會祕書長吳釗燮重申台灣會持續強化國防投資；然而，傳聞是國民黨主席鄭麗文幕後金主的異康董事長「CK楊」楊建綱，週五（23日）罕見現身藍立院黨團餐敘，要求強力監督對美軍購與關稅，被認為是在下指導棋。台灣安保協會副秘書長何澄輝接受媒體採訪時示警，楊建綱的舉動已嚴重干預台灣內部政治議程，這種主動配合境外敵對勢力敘事的行為，若依外國標準，已明確符合「外國代理人」定義。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
新北市長藍營人選難產？ 侯友宜喊放心：彼此很熟！會團結向前
2026大選逐漸逼近，備受關注的新北市長選戰，民進黨已經定於一尊由立委蘇巧慧披掛上陣；國民黨、民眾黨不只還沒喬好是否「藍白合」，國民黨甚至連推誰出來選都還沒決定。對此，新北市長侯友宜今（26）日受訪喊話要支持者放心，「潛在的候選人我們都非常熟悉，彼此之間都會照既有節奏程序，好好的團結往前走。」中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
CK楊稱台積電成功「因兩蔣英明」！她曝業內人士氣炸：真是有夠噁心
國民黨中央與立院黨團23日舉行餐敘，黨主席選舉期間挺鄭麗文、綽號「CK楊」的異康公司董事長楊建綱現身發表演說，他稱「因為有國民黨當年執政時帶來的經濟奇蹟，才有如今的台積電及半導體產業鏈」。對此，反紫光奇遊團成員、科技專家許美華就發文嗆，「很多國民黨人一直覺得台積電跟台灣半導體有今天的成就，都要感謝國民黨，這種不要臉的攬功手法真的是夠了」，分享台積電之所以能走到今天一路來的辛酸，透露「業內人士聽到C三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 36則留言
習近平「大清洗」軍委決策層近團滅 英媒：短期內或難犯台
中共中央軍委第一副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立於昨（24日）證實落馬，解放軍決策層近「團滅」，僅剩軍委主席習近平和副主席張升民。英媒分析此事突顯習近平對解放軍全面掌控，然缺乏高層領導下，短期內或難以發動對台行動。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
中共下通牒統一後再無中華民國 鍾佳濱揭藍白「騙台、騙美又騙中」
國民黨原訂月底赴中國重啟中斷9年的「國共論壇」，本報昨揭露，北京認為國民黨阻擋軍購等各項努力不夠到位，具體要求國民黨，不能再迴避「統一後的制度安排」，強調統一後再無中華民國政體的存在。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今直言，國民黨、民眾黨已淪跨國詐騙集團「一騙台、二騙美、三騙中」，已騙不下去了。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
(影) 張又俠落馬後北京震盪! 驚見軍隊封路急進首都 傳下一個要抓的是「他」.....
[Newtalk新聞] 隨著張又俠遭清洗的消息在海外持續發酵，多個 X 平台帳號與異議人士再度拋出大量的說法，從秦城監獄關押名單、解放軍人事「大換班」，到北京街頭軍車調動畫面，描繪出解放軍高層權力結構正處於高度不穩定狀態。 X 帳號「多倫多方臉」@torontobigface 嘲諷稱，秦城監獄「已能組建一個影子內閣」，並點名薄熙來、陳良宇、令計劃、周永康、傅政華等人，甚至將郭伯雄、張又俠、何衛東列為「軍委副主席」、李尚福與魏鳳和列為「國防部長」，以此諷刺中共歷年高層與軍方整肅規模。 另一名 X 用戶 Petrichor @Jam79922967 則列出一份所謂「軍隊大換班」名單，聲稱多名中將暫時主持軍委政治工作部、軍委紀委、政法委，以及陸軍、海軍、空軍、火箭軍與武警部隊工作，並稱「之前上將全部陣亡」。相關說法缺乏任何官方文件或權威媒體佐證，真實性高度存疑。 矢板明夫臉書貼出中共二十大後中央軍委合成圖，多名高層被畫上紅叉，點出解放軍高層接連遭清洗的權力動盪。 圖:翻攝自矢板明夫俱樂部臉書 X 帳號「向陽」@TheXiangYang 則以敘事方式描述，主席台上原本屬於張又俠的座位「空得扎眼新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 47則留言
中國調查解放軍最高級將領張又俠 官媒批其「造成極大破壞」
現年75歲的張又俠是除習近平之外，中國解放軍中實際排名最高的將領。他的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平的父親並肩作戰。BBC NEWS 中文 ・ 9 小時前 ・ 53則留言
習近平為何做掉自己的軍隊副手？《華爾街日報》獨家：張又俠涉嫌賣官、還對美國洩露核武參數
中共中央軍委副主席張又俠被指控涉嫌嚴重違紀違法、甚至被立案調查，成為習近平整肅解放軍又一隻即將中箭落馬的大老虎。但中共目前仍未給出具體的涉案內容，《解放軍報》的社論也只說張又俠「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。不過《華爾街日報》25日獨家報導，張又俠被指控對美國洩露核武參數，並為收受賄賂干預人事任用、連國防部長的職位都被他拿來賣。《華爾街日報》引用知情人士說法......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 40則留言