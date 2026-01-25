陳嘉宏專欄：谷立言與CK楊 國民黨聽誰的？

異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱現身國民黨餐敘。圖片由讀者提供

CK楊，本名楊建綱，是國民黨長期的神祕金主。在極為有限的資料裡，知道他出身軍旅，是一家專營資訊軟體服務的異康公司的董事長。許多人對CK楊有印象是在2023年侯友宜代表國民黨參選總統期間，原本力挺侯友宜的鄭麗文突然態度大轉變改為「倒侯」，時任侯友宜競辦執行長金溥聰跳出來說：「（鄭麗文）為何要鬧，後面金主是誰，打的是什麼算盤，我都知道內情。」金溥聰口中這位唆使鄭麗文改變態度進而「倒侯」的金主，就是CK楊。

CK楊是個有錢的生意人，他關注國民黨不是要用錢來滾錢，而是要實際地影響政治；這種不求名利只求影響力的金主，往往更能得到政客信服與支持。所以，他當年支持吳敦義擔任國民黨主席之後，吳敦義甘冒不諱，在2020年大選前端出一份引發社會譁然，重創國民黨大選選情的不分區立委名單，據傳聞就有CK楊的手筆。而CK楊從鄭麗文還只是個藍營名嘴時就開始投資她，鄭參選主席時更一路力挺，這更讓CK楊對目前的國民黨路線擁有絕對的影響力。

CK楊一向低調神秘，不過，為了《國防特別條例》以及《台美關稅協議》，他幾天前在一場與國民黨立委的會面𥚃以〈重新撐起國民黨那根脊梁〉為題發表專題演講。包括此刻的國民黨領導階層以及絕大多數的黨團立委都到場聆聽，也讓外界得見他的廬山真面目與尖銳的觀點，諸如：

「1.2兆台幣的武器採購加上後勤維修，未來每年的年度國防預算高達1.4兆元，幾乎佔歲出50%，屆時該如何拚經濟民生？」

「台美關稅協議猶如生前契約，尤其台積電整個產業鏈被美方搬走，等於美國上天堂、台灣下地獄，數10兆產值免費奉送。」

「國民黨對台積電貢獻眾多，你們有拿台積電有給的政治獻金嗎？對美國壓力，在野黨必須硬起來，透過立法手段，像是推動《半導體晶片對外投資國安保護條例》等科技保護措施，將先進製程留在台灣。」

CK楊的這些觀點與網路上一知半解的反美反綠論述相仿，其實卑之無甚高論，目的無非就是要國民黨立院黨團硬起來否決《國防特別條例》與《台美關稅協議》。姑且不論這些粗糙論述背後有多少不堪檢驗之處，這場反美反軍購大金主與國民黨立委的演講餐敘的背後，有諸多值得深究的問題：

第一、CK楊從來不輕易拋頭露面，曾有國民黨人用：「他想找你你就會看到他，但你永遠找不到他。」來形容他的神秘。如今，CK楊打破罣礙從幕後走向幕前，直接面向所有的國民黨立委，顯見CK楊等人對於封殺《國防特別條例》與《台美關稅協議》的急切與決心。那些還認為國民黨「不敢」與美國決裂的人，恐怕低估相關情勢惡化的程度。

第二、這場不公開的餐會最後卻見諸報端，也代表國民黨內部的確不少人對於「黨主席金主跑來對立院黨團演講」感到不滿。不過，與國民黨內始終不乏反對此刻全面杯葛民進黨施政的路線一樣，當不同的看法不敢公開表述，激進的對抗路線就騎劫了整個國民黨，這正是目前藍綠激烈對抗的深沈原因。

第三、國民黨是個擁有親美傳統的政黨，AIT對於如何遊說並掌握國民黨的政治意向一向有高度把握。不過，從《國防特別條例》連續8次無法送出立法院程序委員會，再到一位反美金主的演講可以找來所有國民黨高層及幾乎整個國民黨立院黨團到場聆聽教誨，恐怕連谷立言都得自嘆弗如，AIT應該重新惦量自己對國民黨的影響力。

CK楊要國民黨「重新撐起那根脊梁」，這根「脊梁」從來不會出現在國共關係上，而是要國民黨立委們用「反美」來證明自己。現在的這個國民黨，既非半世紀前兩蔣時代那個反共抗俄依賴美援的國民黨，也非30年前李登輝時期那個時刻以美國意向馬首是瞻的國民黨，甚至也不是15年前馬英九執政時那個堅持中華民國本位循序開放兩岸關係的國民黨。AIT早認清楚這一點，對於國民黨與台灣的政局會有更清朗的認識與決斷。

