陳嘉宏專欄：賴清德應啟動第三波大法官提名

憲法法庭「復活」之後，國民黨顯然陷入病急亂投醫的狀況。他們先去台北地檢署提告5名大法官枉法裁判罪；問題是，憲法法庭開會判決《憲法訴訟法》違憲到底是違反了哪個法，卻始終也說不出一個所以然。他們還提案說要修改《公投法》把憲法法庭判決交給人民複決，如果這樣也行，那乾脆讓公民投票來決定柯文哲有沒有罪；這種無腦荒唐讓人貽笑大方的「卡提諾法學」，就算再挺國民黨的憲法學者恐怕都羞於為之辯護。

事實就是，不管「114年憲判字第1號」延宕了多久，過程中累積了多少爭議，憲法法庭還是行使了它的最終審判權，它終於「說了最後一句話」。儘管國民黨仍繼續地叫囂、反對、嘲諷、羞辱憲法法庭，但最後還是無所遁逃於憲法法庭編織的網羅𥚃。而既然憲法法庭為《憲法訴訟法》說了「最後一句話」後，它就會繼續為《財政收支劃分法》、《軍人待遇條例》、《警察人員條例》、《公務（教）人員退休資遣撫卹法》說「最後一句話」，而這司法終審權的「最後一句話」將拘束全國所有的行政與立法機關。

而國民黨的壞消息還不止於此。因為「114年憲判字第1號」顯然已經改變了去年憲法法庭的「113年憲判字第9號」的態度，開始就立法程序的瑕疵進行合憲性審查。換句話說，過去兩年立法院屢屢採取的這種未經事前公告，卻還不給討論、不給發言的「二讀再修正動議」立法模式，恐怕都已違法違憲，行不得也。這也難怪傅崐萁、黃國昌對於憲法法庭復活會如此咬牙切齒，必除之而後快；因為將來他們幾個人私相授受、上下其手的空間將會被大幅壓縮。

不過，儘管藍白兩黨被這次的違憲判決「將軍」了，並不代表執政的民進黨可以就此高枕無憂。事實上，圍繞著憲法法庭能否繼續運作的問題，不僅在政治場域上有南轅北轍的看法，就連憲法法庭內部也呈現分裂的狀態；5：3的票數差距並不是代表違憲派的勝利，而是憲法法庭內部的實質裂縫。若反對派的3位大法官繼續堅持己見，不出席往後的憲法法庭評議，更將實質削弱未來憲法法庭釋憲的能量，傷害台灣的憲政民主。

就此，賴清德其實不該把憲法法庭復活當成自己的政治勝利；相反地，他應該積極地啟動第3波大法官提名作業。這不僅是賴清德積極善盡自己對憲法的忠誠義務，表達對立法權的尊重，也可用以填補憲法法庭過去一年來不斷被耗損的正當性。

對此，握有立法院生殺大權的藍白兩黨當然可能繼續否決總統的大法官提名名單，但封殺這些被提名人的同時他們必須面對兩件事：一、憲法法庭已經「復活」，若封殺了總統的7人名單，就是由現行的8人甚至是5人繼續運作憲法法庭，這樣的結果對藍白會更有利嗎？二、連續3次封殺總統的大法官提名人無異於向台灣社會宣告藍白不打算讓憲法法庭運作，這兩個在野黨更打算顛覆這套在台灣已經行之數十年的民主憲政遊戲規則；屆時，選民對於朝野惡鬥的責任分派也將更清楚。

朝野惡鬥的僵局已難有轉圜，只能交由選民來做最後的裁判；在藍綠基本盤幾乎已經悉數歸位的此刻，誰能展現更多柔軟的手段，往往才能贏得更多中間選民的好感。昨天公布的台灣民意基金會民調顯示，賴清德的施政滿意度幾乎已經快回到大罷免前的水準，民進黨的政黨支持度甚至大於藍加白的政黨支持度，這顯示賴清德已更有餘裕來扮演那個讓步說服的角色，希望總統不要錯失了這次「憲法法庭復活」所張開的機會之窗。

